　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20歲正妹每月染髮！「全身爆紫斑」尿變咖啡色　醫剃光頭救命

▲染髮是改變造型的好方法。（示意圖／取自Unsplash）

▲染髮是改變造型的好方法。（示意圖／取自Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江杭州市一名20歲女子小琳（化名），因追求時尚與偶像髮型風格，連續兩年每月漂染頭髮，近日竟突發全身紫斑、尿液變咖啡色，緊急就醫後確診為「紫癜性腎炎」，這是一種過敏性紫癜常見的腎臟併發症，若延誤治療恐導致腎衰竭甚至危及生命。醫師判定染髮為可能過敏源，為了控制病情，只能將她剃光頭進行治療。

綜合陸媒報導，小琳平時在社群平台擁有不少粉絲，為維持與偶像同款的淺色髮型，不僅每月補染髮根，還定期更換髮色，最高紀錄曾單次漂白三次。她使用護色洗髮精並堅持月月染髮，維持了將近兩年的時間。然而，在一次使用紫色染劑後僅三天，雙腿開始冒出紫斑，一周內迅速蔓延至全身，伴隨腹痛、關節腫痛及咖啡色尿液，才驚覺情況嚴重。

▲大陸一名女子每月都染髮，竟因此全身冒出紫斑。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名女子每月都染髮，竟因此全身冒出紫斑。（圖／翻攝自微博）

杭州市第一人民醫院表示，小琳入院時雙腿、背腹出現大片對稱性紫癜，經檢查確診為紫癜性腎炎，腎功能異常、尿蛋白陽性。院方採用糖皮質激素、免疫抑制劑及抗過敏藥物進行治療，並建議剃除頭髮以遠離致敏源。對愛美的小琳而言，剃光頭是極大打擊，但在心理諮商與家人鼓勵下最終接受，經歷四周治療後紫癜逐漸消退，指標好轉順利出院。

醫師提醒，染髮劑中的化學成分具有強烈致敏性，可能經頭皮微損進入血液，引發I型（即時型）與III型（免疫複合物型）超敏反應，雖非每位染髮者都會出現過敏，但頻繁染髮、使用劣質產品及過敏體質者風險極高。近年來染髮導致過敏性紫癜與腎炎的病例有年輕化趨勢，相關案例逐年上升。

根據中國食藥監管機構建議，染髮應遵循「五步安全原則」，包括選購標示清楚的產品、確認頭皮健康、詳閱使用說明、正確塗抹避免接觸頭皮，以及染後密切觀察皮膚狀況。每次染髮建議間隔三個月以上，避免過度頻繁與色彩疊加，若出現異常反應，應立即沖洗並就醫，避免釀成嚴重後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗關閉領空後突有飛機起飛！　路徑圖掀熱議
靠加密貨幣狂撈17億！川普「帳面資產475億」年收金流全曝光
《棒棒堂》男星被控跟騷發聲了！　「自己也笑了一下」
機車對撞軍車！32歲女騎士「四肢斷裂」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲正妹每月染髮！「全身爆紫斑」尿變咖啡色　醫剃光頭救命

中印同意加快恢復直航　繼續重建關係

台灣手遊《逆統戰》涉違反國安法　香港保安局長：荼毒年輕人思想

貿易戰火暫歇　中國放行逾百美國豬肉、家禽工廠

搶匪揮刀「砍到假奶」　女身中20刀「慶幸有隆乳」擋下致命一擊

寧德時代換電業務落地香港　售後保障由中國一汽負責

海峽論壇前夕　陸官員曝廈金「通電、通氣」準備好了

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

兩岸融合示範區下一步？　福建官員曝：爭取陸中央加大授權

海峽論壇明登場　將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

20歲正妹每月染髮！「全身爆紫斑」尿變咖啡色　醫剃光頭救命

中印同意加快恢復直航　繼續重建關係

台灣手遊《逆統戰》涉違反國安法　香港保安局長：荼毒年輕人思想

貿易戰火暫歇　中國放行逾百美國豬肉、家禽工廠

搶匪揮刀「砍到假奶」　女身中20刀「慶幸有隆乳」擋下致命一擊

寧德時代換電業務落地香港　售後保障由中國一汽負責

海峽論壇前夕　陸官員曝廈金「通電、通氣」準備好了

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

兩岸融合示範區下一步？　福建官員曝：爭取陸中央加大授權

海峽論壇明登場　將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動

睡不好很傷「心」！營養師傳授「護心5招」快學起來

《終極》女星懷胎5月「孕肚暴風成長」　自拍嚇到：前天不長這樣

柯震東自曝是香菜控！最愛香菜花生冰淇淋　粉絲擠爆送香菜蛋糕慶生

伊朗關閉領空後突有飛機起飛！路徑圖掀全網熱議

靠加密貨幣狂撈17億！川普「帳面資產475億」年收金流全曝光

百年成功國小重建校舍翻新頁　首屆返校畢典啟動傳承新里程

潛進帛琉遇黃金水母稀少！　温貞菱震驚曝內幕

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

《棒棒堂》男星被控跟騷發聲了！　「自己也笑了一下」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

大陸熱門新聞

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

唐山暴徒案3人是「天安社」　崑山龍哥酒醉砍人反被殺

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

張立齊撤銷身分還有一關鍵　陸委會：沾沾自喜

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦回應

網傳印度空難「A11」是生還幸運座位　

中國變「酷」了！ 陸外交部：任何力量阻擋不了對美好事物追求和嚮往

陸22歲男騎車自摔以為沒事　7天後過世

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

陸在聯合國譴責以色列攻擊伊朗

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

更多熱門

相關新聞

23歲男「日飲2杯手搖不喝水」　爆急性腎盂腎炎險喪命

23歲男「日飲2杯手搖不喝水」　爆急性腎盂腎炎險喪命

23歲林姓男子每天靠喝2杯半糖烏龍茶補充水分，平常幾乎不喝水，因工作常憋尿，導致腎臟結石出現血尿，之後因不斷發燒就醫診斷出急性腎盂腎炎，引發敗血症，還住進加護病房。醫師提醒，最近天氣炎熱，民眾一定要多喝白開水，少喝含糖飲料。

台中減重挑盧秀燕派鄭照新參加　年輕帥照神似「張信哲」

台中減重挑盧秀燕派鄭照新參加　年輕帥照神似「張信哲」

陸22歲男「泡麵配薯片」 連三個月每天拉5次...醫嘆「需終身服藥」

陸22歲男「泡麵配薯片」 連三個月每天拉5次...醫嘆「需終身服藥」

5個常見「傷髮壞習慣」讓髮質越來越差

5個常見「傷髮壞習慣」讓髮質越來越差

走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出

走跑高雄2.0掀運動熱潮　壓軸大獎Gogoro抽出

關鍵字：

染髮過敏紫癜性腎炎健康時尚

讀者迴響

熱門新聞

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

以色列宣布「關閉全球使館」

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面