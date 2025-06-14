20歲正妹每月染髮！「全身爆紫斑」尿變咖啡色　醫剃光頭救命

▲染髮是改變造型的好方法。（示意圖／取自Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

中國浙江杭州市一名20歲女子小琳（化名），因追求時尚與偶像髮型風格，連續兩年每月漂染頭髮，近日竟突發全身紫斑、尿液變咖啡色，緊急就醫後確診為「紫癜性腎炎」，這是一種過敏性紫癜常見的腎臟併發症，若延誤治療恐導致腎衰竭甚至危及生命。醫師判定染髮為可能過敏源，為了控制病情，只能將她剃光頭進行治療。

綜合陸媒報導，小琳平時在社群平台擁有不少粉絲，為維持與偶像同款的淺色髮型，不僅每月補染髮根，還定期更換髮色，最高紀錄曾單次漂白三次。她使用護色洗髮精並堅持月月染髮，維持了將近兩年的時間。然而，在一次使用紫色染劑後僅三天，雙腿開始冒出紫斑，一周內迅速蔓延至全身，伴隨腹痛、關節腫痛及咖啡色尿液，才驚覺情況嚴重。

▲大陸一名女子每月都染髮，竟因此全身冒出紫斑。（圖／翻攝自微博）

杭州市第一人民醫院表示，小琳入院時雙腿、背腹出現大片對稱性紫癜，經檢查確診為紫癜性腎炎，腎功能異常、尿蛋白陽性。院方採用糖皮質激素、免疫抑制劑及抗過敏藥物進行治療，並建議剃除頭髮以遠離致敏源。對愛美的小琳而言，剃光頭是極大打擊，但在心理諮商與家人鼓勵下最終接受，經歷四周治療後紫癜逐漸消退，指標好轉順利出院。

醫師提醒，染髮劑中的化學成分具有強烈致敏性，可能經頭皮微損進入血液，引發I型（即時型）與III型（免疫複合物型）超敏反應，雖非每位染髮者都會出現過敏，但頻繁染髮、使用劣質產品及過敏體質者風險極高。近年來染髮導致過敏性紫癜與腎炎的病例有年輕化趨勢，相關案例逐年上升。

根據中國食藥監管機構建議，染髮應遵循「五步安全原則」，包括選購標示清楚的產品、確認頭皮健康、詳閱使用說明、正確塗抹避免接觸頭皮，以及染後密切觀察皮膚狀況。每次染髮建議間隔三個月以上，避免過度頻繁與色彩疊加，若出現異常反應，應立即沖洗並就醫，避免釀成嚴重後果。