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台中21歲黑戶青年「不會提告爸爸」　自述未遭凌虐或傷害

▲▼黑戶,青年。（圖／里長蘇乙青提供）

▲台中21歲黑戶黃姓青年，昨日經警方詢問，表明不會提告爸爸。（圖／里長蘇乙青提供）

記者許權毅／台中報導

台中市21歲黃姓青年沒戶口、沒就學成為黑戶，近日才因當地里長關心而曝光。警方昨日已經訪查黃男，他表示未被爸爸傷害或是凌虐，不提出任何告訴，警方也製作完黃父筆錄，認為雙方說法吻合，初判並未違法。另社會局或里長蘇乙青受訪時也曾提及，父子關係應為良好，並無異狀。

據悉，警方昨日晚間前往黃家找人，發現黃父在家，屋內環境正常，黃父平時打零工，白天較少在家，父子相依為命，家庭背景較為弱勢。黃父表明，沒有限制孩子自由，能出入，只是擔心孩子在外遇到狀況，多加提醒，今年2月黃姓青年出意外後，正是認為孩子已經21歲，應該自立自強，才把孩子趕出去。

第五警分局說，昨（15）日前往安置中心訪查青年，製作筆錄，該青年表示未遭其父傷害或凌虐，不提出任何告訴，其父親於同日18時許已完成調查筆錄，本案警方已主動介入調查，將持續訪查，以釐清真相。

警方比對黃父與黃姓青年筆錄內容，雙方所述吻合，初判並無發現有違法情事，未涉及妨害自由或妨害幼童發展罪，社會局部分則由社會局認定。至於該名少年未依規定辦理戶籍登記部分，由戶政單位依法處理。

▲蘇乙青（左）給予先前黃姓青年（右）一個大大擁抱。（圖／里長蘇乙青提供）

台中市北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在北屯某回收廠發現青年，詢問得知青年沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。青年自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口，只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭，案件驚動台中市長盧秀燕今日對外說明，表示由社會局主責釐清中。

另外，有許多民眾透過媒體得知此事，也知道明天（17日）是黃姓青年22歲生日，紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室，並且有至少150人加入「再生父母」群組，希望能幫助黃姓青年重返社會。

▲▼ 。（圖／）

▲許多民眾自發性贈送「22歲生日禮物」給黃姓青年。（圖／民眾提供）

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