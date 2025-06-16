快訊／台中黑戶爸找到了！沒報戶口原因：不知道怎麼處理

▲台中一名青年沒報戶口變成黑戶，爸爸昨日已經接受警詢訪談。（圖／里長蘇乙青提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名21歲黃姓青年沒報戶口變成黑戶，一度傳出爸爸拒接電話，不跟社會局聯繫，盧秀燕表示要由警方介入約訪。據了解，黃父昨晚已經接受詢問，沒有報戶口原因是「不曉得怎麼處理」，否認有限制孩子行動，僅是說因為沒打預防針、沒報戶口，要兒子減少外出，警方也認定無違法事由，沒有移送必要。

據悉，警方昨日晚間前往黃家找人，發現黃父在家，屋內環境正常，黃父平時打零工，白天較少在家，父子相依為命，家庭背景較為弱勢。黃父表明，沒有限制孩子自由，只是擔心孩子在外遇到狀況，多加提醒，今年2月黃姓青年出意外後，正是認為孩子已經21歲，應該自立自強，才把孩子趕出去。

警方則說，經比對黃父與黃姓青年筆錄內容，雙方所述吻合，初判並無發現有違法情事，未涉及妨害自由或妨害幼童發展罪，社會局部分則由社會局認定。

台中市北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在北屯某回收廠發現青年，詢問得知青年沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。青年自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口，只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭。

盧秀燕說，「這位少年目前沒有戶籍，有責成社會局主辦釐清，因為問孩子可能不清楚，由警察局約訪爸爸，可能要找到爸爸才能知道狀況，前兩天爸爸都拒接電話，但我們有查戶口系統，警察局能找到爸爸。」

盧說：「若孩子真的沒有戶籍，會找民政局協助處理，根據孩子描述，沒有接受過國民教育，但我們現在有國民教育法，有義務要上課，是否需要補上，會找教育局釐清，孩子我們已經安置，大家可以放心。」