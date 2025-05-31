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上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

▲老婦人居住的社區房價非常高。（圖／翻攝新聞坊）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名老婦人住在價值高達3600萬元人民幣（約1.5億元新台幣）房子裡，但卻喜歡從外面撿垃圾回家囤積，導致家中堆滿了垃圾，並有著大量蚊蟲、蟑螂及老鼠，嚴重影響到附近鄰居的生活。

根據陸媒報導，老婦人居住在上海一處高檔社區的16樓，但卻有著從外面撿垃圾回家囤積的奇怪習慣，一天要出去拾荒好幾次，垃圾不只堆滿了自己的家，還蔓延到大樓的公共空間，樓道可以看到不少吃剩的外賣、喝剩的飲料，以及不知道裝了什麼的塑膠袋，甚至有老鼠就死在外面。

▼豪宅變成垃圾屋，影響到鄰居生活。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

樓下15樓的住戶李先生表示，由於樓上堆積物品太嚴重，長期發霉已經腐蝕了地板，部分區域甚至出現漏水的現象，「別說想要施工，裡面根本進都進不去，滿滿的蟑螂蚊蟲！」

李先生說，老婦人家的沙發是進口沙發，要價20幾萬（約80多萬元新台幣），但上面也都堆滿了垃圾，「現在這種現象，已經妨礙了整棟樓！」

▼門外經常可以發現死老鼠。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

15樓的另一位住戶王女士表示，很多鄰居已經受不了賣房搬離了，一位接手的住戶很生氣，每天上樓罵人，但也沒用。事實上，不少住戶都曾報警，但老婦人的情緒很不穩定，情況完全沒有獲得改善。

王女士說，只要一到16樓，就能聞到可怕的臭味，一定要戴著口罩，「我跟她說，你這樣撿，對身體不好，對我們也是威脅，她不聽！跟她講道理，她就扯皮，威脅說要放火燒垃圾！」

王女士非常無奈，「我們已經疲憊了，沒辦法了！」

▼屋裡堆滿了垃圾，根本無法行走。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

垃圾屋的主人程女士說，鄰居覺得氣味太重，她這兩天已經在清了，執法人員也來過，「他們要把我弄到神經病院去，你知道嗎？」

事實上，居委會過去曾經聯繫上程女士的女兒，對方原本答應要出面解決，但最後卻反悔了，還失去聯繫。居委會也曾多次找志工上門處理，每次至少都清出10多袋垃圾。

居委會經過多方聯繫，終於聯絡上了程女士的老公，由於程女士的生活習慣，兩人已經分居，但他表示願意出面，陪伴程女士進行相關諮詢或醫療，下個月會親自來到居委會，隨同相關部門及警方上門處理。

▼過去曾有志工上門，清出大量垃圾。（圖／翻攝新聞坊）

▲▼上海1.5億豪宅變「垃圾屋」　婦人天天拾荒逼瘋鄰居。（圖／翻攝新聞坊）

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