台中21歲青年黑戶太離奇！父拒接電話　盧秀燕：警方約訪釐清

▲台中一名黃姓青年為黑戶，盧秀燕今日受訪表示，警察局會介入約訪爸爸。（圖／里長蘇乙青提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲黃姓青年被當地里長發現是黑戶，自述沒有戶籍、沒有就學過。台中市長盧秀燕今日表示，已經交由社會局主辦，並由警察局介入約訪青年父親，搞清楚所有狀況，為何不報戶口，爸爸是否有失職等等。

台中市北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在北屯某回收廠發現青年，詢問得知青年沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。青年自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口，只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭。

▲黃姓青年目前已經被安置。（圖／里長蘇乙青提供）



蘇說，當時他立刻循線聯繫青年父親，對方稱願意趕快來幫青年辦戶口，但他6月8日前往同一個回收廠時，卻再次遇到青年，且身上發出臭味，他就將青年帶回里長辦公處，讓他飽餐一頓，並給予衣物及盥洗，並通報社會局協助。他相處過程發現，青年的舉止如同10歲孩童，不會怕生，很願意跟別人說話，不過幾乎不識字，對於許多事情的理解就像是小孩子。

盧秀燕說，「這位少年目前沒有戶籍，有責成社會局主辦釐清，因為問孩子可能不清楚，由警察局約訪爸爸，可能要找到爸爸才能知道狀況，前兩天爸爸都拒接電話，但我們有查戶口系統，警察局能找到爸爸。」

盧說：「若孩子真的沒有戶籍，會找民政局協助處理，根據孩子描述，沒有接受過國民教育，但我們現在有國民教育法，有義務要上課，是否需要補上，會找教育局釐清，孩子我們已經安置，大家可以放心。」

台中市社會局長廖靜芝表示，目前已經有聯繫上爸爸，但尚未到社會局說明，觀察父子關係應該屬於良好，爸爸目前表示願意處理戶籍的事情，爸爸是否有違法要依資料來釐清認定，還在進行中。