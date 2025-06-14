捅死情敵「棉被裹屍」丟水溝！ 醋男想交保　法官打臉：繼續關

▲朱女臉部被賴男毆打留下傷疤，2人因涉嫌殺害李男遭逮。（ETtoday資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名41歲賴男不滿38歲朱姓前女友與李男同居，竟持刀刺死對方，並夥同朱女以棉被裹屍，騎機車載運丟棄在1.2公里外的大排水溝內，2人遭殺人、遺棄屍體及湮滅證據等罪嫌起訴，法官裁定羈押禁見3個月，賴男於6月5日提出抗告，盼能返家照顧母親及子女，請求法院准予交保或至少停止禁見，法官裁定駁回。

▲彰化情殺案，朱姓女子(左)與李姓現任男友(右) 。（ETtoday資料照／記者唐詠絮翻攝）

案發當時，彰化警方接獲報案後，立即由檢察官指揮員林分局組成專案小組展開調查。2月4日，警方準備逮捕賴男時，他竟逃至廢棄屋內藏匿，甚至跳到屋頂企圖脫逃，最終仍被警方制伏。賴男與朱女兩人對行兇過程的供詞不一，互相推諉責任，僅承認參與棄屍，由於2人均涉嫌殺人、遺棄屍體及湮滅刑事證據等罪，朱女認了幫忙擦拭血跡、賴男對犯行交代不清，有逃亡之虞，6月初法官裁定羈押禁見3月。

▲彰化大村鄉發生情殺案，檢警到場鑑識蒐證。（ETtoday資料照／記者唐詠絮攝）

賴男於6月5日提出準抗告，主張已就案情說明清楚，對於朱女做的事也說明清楚，但朱不承認也沒辦法，請求法院准予交保或至少停止禁見。其主張已詳述案情，並強調家庭困境：母親年邁且患有失智症及三高，需人照料；家中經濟僅靠剛滿18歲的兒子獨力支撐，包括水電費及機車貸款。賴男聲稱自己對家庭負有責任，盼能返家照顧母親及子女。

法官審理，認為犯罪嫌疑重大，賴男坦承殺人，足認其涉犯最輕本刑10年以上之重罪。案發後，賴男曾要求朱女同行離開，並向子、媽媽索討費用企圖逃亡，並與朱女一同有遺棄屍體及滅證之舉止。更於警方逮捕時攀爬屋頂躲避，顯有逃亡事實。

▲彰化大村鄉發生情殺案，地面留有遺體拖行血跡。（ETtoday資料照／記者唐詠絮攝）

另一方面，賴男與朱女對案發細節供述不一，朱女亦指稱曾遭恐嚇，法官認定有勾串證人之風險，為了能確保審判順利進行，將賴男聲請駁回，繼續收押。

▲朱女與賴男將李男遺體用棉被裹屍方式，丟棄在深溝。（資料圖／記者唐詠絮攝）