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彰化凌晨惡火！電器行、羊肉羹店燒到坍塌　母子燙傷送醫

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮福安路一間電器行及相鄰羊肉羹店今(16日)凌晨突然竄出火舌，現場烈焰沖天，濃煙瀰漫夜空，場面相當駭人，火舌不斷向四周蔓延，差點波及鄰宅，情況萬分危急，所幸消防員緊急佈署泡沫水線及出動無人機查看搶救，火勢在1小時內控制，2人受到燙傷送醫，起火原因待查。

消防局獲報後，凌晨2時56分許，田中路福安路有間電器行發生火警，立即調派17輛消防車、5輛救護車、1架無人機及54名消防與義消人員趕赴現場。抵達時，電器行及相鄰羊肉羹店鐵皮建築已陷入火海，火勢更一度威脅隔壁夾娃娃機店及民宅。由於電器行外堆積大量廢棄冰箱、家電等易燃物品，火勢一發不可收拾。

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行外堆置的廢棄冰箱及家電全部燃燒。（圖／消防局提供）

火場由田中分隊小隊陳貴富、社頭分隊長陳一王及副大隊長吳哲佑等3人接續擔任指揮官搶救，迅速部署多條水線及泡沫水線壓制火勢，並出動無人機進行空拍監控，精準掌握火場動態，消防人員冒險深入火場，防止延燒。

救援過程中，消防人員發現電器行3人在逃生時遭受燙傷，其中50歲母親及12歲男童腳部嚴重燒燙傷，緊急由救護車送往彰化基督教醫院救治，而屋主則拒絕送醫。

所幸在消防人員奮力搶救下，火勢於4時26分獲得控制，並在5時12分完全撲滅，未造成更嚴重的人員傷亡。經統計，燃燒面積約406平方公尺，財物損失仍待估算，起火原因仍有待進一步調查。

▲該間電器行外堆置一整排的廢棄家電用品。（圖／翻攝自Google Map.街景）

▲該間電器行外堆置一整排的廢棄家電用品。（圖／翻攝自Google Maps街景）

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

▲▼彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行外堆置大量廢棄家電全部燃燒。（圖／消防局提供）

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

▲彰化田中鎮凌晨發生火警，電器行及羊肉羹店陷火海。（圖／消防局提供）

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