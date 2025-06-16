北市恐怖客運司機！認為被蓄意擋道　違停下車狂揍同行10拳

記者張君豪／台北報導

14日晚間21時許，台北市文山區景美街路口發生兩輛公車司機行車糾紛後衍生鬥毆案件，當時欣欣客運251號公車司機行經景美街為閃避路旁機車，車輛往左行駛，卻遭後方指南客運660公車司機認為蓄意擋路「到底會不會開車！」，指南客運司機餘怒未消，趁行經景美街路口紅燈停等時，下車跑到欣欣客運公車上連續揮拳毆打該欣欣客運司機，邊揮拳邊罵「X你娘咧 ！」連續朝對方頭臉狂揮10拳後才悻悻然離去，遭攻擊司機只能抱頭保護自己。

▲指南客運司機闖入欣欣客運公車上痛毆司機10拳，遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區文山二警方表示：當晚21時接獲民眾致電報案，警員到場時雙方均已離開現場，經警方致電兩客運公司及調閱監視器，發現是指南客運司機不滿欣欣客運駕駛突然轉彎擋路，才會下車打人。

文山二警方表示，目前約談兩造司機到警局釐清案情，欣欣客運司機已經到景美所提告傷害罪，警方將約談指南客運司機到案說明；另外，客運司機路口違規停車，違反道交條例55條「違規臨時停車」，將依法開罰告發。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金