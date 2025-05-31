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不爽公車拋錨！乘客「保溫瓶怒砸」畫面曝　司機昏迷命危

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）日前發生一起震驚全國的公車暴力事件，一名男性乘客疑似因不滿車輛故障導致延誤，竟在眾目睽睽之下，拿起金屬保溫瓶狠砸司機頭部，導致司機當場昏迷，至今仍在加護病房與死神搏鬥，而乘客行兇的監視器畫面曝光後，也引發社會譁然。

綜合外媒報導，這起攻擊事件發生在15日清晨，受害者為41歲公車司機伊瓦拉（Daniel Hernández Ibarra），當時他正駕駛T-11路線公車行經瓜達拉哈拉市區，途中因車輛出現故障而停車處理，並聯繫保險公司與業者安排後續接駁。

未料，一名男性乘客疑似因急著上班，情緒失控，不僅當街咆哮，還指責司機浪費時間。

▲▼墨西哥一名男性乘客疑似因不滿車輛故障導致延誤，竟拿起金屬保溫瓶狠砸司機頭部。（圖／翻攝自YouTube）

▲男性乘客疑似因不滿車輛故障導致延誤，竟拿起金屬保溫瓶狠砸司機頭部。（圖／翻攝自YouTube）

根據車內監視器畫面，伊瓦拉試圖安撫對方情緒，卻換來對方接連動手毆打，不僅踢他手部、揮拳攻擊臉部，最後竟從背包中掏出一只藍色金屬保溫瓶，朝其頭部重擊，伊瓦拉瞬間失去意識，癱倒在駕駛座上。

令人心寒的是，整起攻擊過程中，車上乘客無人上前制止，甚至在事發後與嫌犯一同離開車廂，未有人報警或施予援手。伊瓦拉送醫後被診斷出顱骨骨折及腦出血，至今仍處於昏迷狀態。

由於兇嫌當場逃逸無蹤，哈利斯科州（Jalisco）警方已展開調查，並於23日公布事發監視器畫面，呼籲民眾協助辨識嫌犯。

畫面顯示該名男子身穿疑似為Caherengo私人保全公司的制服，不過該公司則發表聲明強調，該人並非其員工，並表示已主動配合當局調查，「我們嚴厲譴責這起暴力行為。」

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