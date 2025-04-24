30人半夜狂揮棍棒「鬥毆叫囂」警急衝現場　拍黑幫微電影啦

記者鄧木卿／台中報導

台中市東區一處停車場深夜傳出有30多名男女拿棍棒相互叫囂，衝突一觸即發，警方獲報火速趕往，現場男女看見全副武裝的員警，嚇出一身汗，警方了解後，原來是沒有事先提出申請的自媒體拍攝影片，當場勸離，劇組人員只好收拾器材倖倖然離去。

▲▼台中停車場深夜逾30人拿棍棒鬥毆叫囂，警衝抵現場，原來是在拍片。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局東區分駐所日前晚間9點多獲報，有多名年輕人聚集在停車場，有人還拿棍棒，彼此大聲叫囂，疑似發生糾紛，警方立即調派多名警力全副武裝馳赴現場，員警繃緊神經，嚴陣以待，沒想到，這群人見到警方大陣仗到場，神情同樣錯愕，隨即放下手中「武器」，高舉雙手「誤會一場！」

原來，這是一支網路自媒體拍攝團隊，當晚要拍攝幫派題材的微電影，為營造逼真效果，演員衣著酷似電影「角頭」打扮，持棍棒的情節也是劇情所需。現場還設有燈具、攝影器材及音響設備，經逐一查驗，確認所持物品皆為拍攝道具，並無危害，這才讓員警鬆了一口氣。

警方證實烏龍一場，仍依法登記現場負責人及相關人員資料，並當場勸導，即使拍攝地點為人車較少的空地，仍應事先向相關單位申請拍攝許可，並妥善設置告示及現場管制措施，以免引發社會大眾誤解或恐慌。

劇組人員坦承事前規劃不足，向警方致歉並承諾未來拍攝將依規定辦理，隨即配合收拾器材，平和離去。