白吐司其實很鹹！營養師曝「9類食物」鈉含量超高：吃多恐得病

▲看似清淡的白吐司，實際納含量超高。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在看似清淡無害的日常飲食中，其實藏有許多「隱形高鈉地雷」，稍不注意就會輕易突破一天建議的鈉攝取上限。營養師高敏敏日前就提醒，成人每日鈉攝取量應控制在2400毫克以內，但許多常見食物，光是單次的食用就可能占去一半甚至超標。她也列出9種隱藏的高鈉食品，吃太多可能導致高血壓、增加心血管風險。

高敏敏在臉書粉專發文表示，多數人都以為食物吃起來不鹹就代表健康，「小心了！這些吃起來不鹹的食物，其實有很多健康隱患，原來我們不知不覺中，都吃進太多鈉。」她並發影片分享9類高鈉炸彈：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.白吐司

一般人最容易忽略的白吐司，三片下肚就可能攝取超過600毫克的鈉，已接近一天建議攝取量的四分之一。若再塗上花生醬或夾入火腿等加工品，總攝取量將更驚人。

2.蘇打餅乾

蘇打餅乾雖然吃起來不鹹，但每100克就含有約800毫克鈉，換算下來一包餅乾就佔掉三分之一的每日限額。

3.鍋燒意麵

一碗鍋燒意麵或泡麵鈉含量就超過1000毫克，幾乎吃一碗就等於吃掉一半的每日建議值。

4.加工肉類（火腿、培根、香腸）

每100克鈉含量可能超過1000mg，佔成人所需的鈉含量一半。

5.方便食品類

一包納含量高達2000mg以上，別天天吃。

6.泡菜

泡菜也是如此，看似只是一小碟（約45克）配菜，就含600毫克以上鈉，一旦吃多或續盤，根本難以控制。

7.麵線

麵線因製程需泡鹽水，每100克竟含高達2834毫克的鈉，就算完全不加調味，只靠麵體本身也早已超標。

8.涼麵

涼麵雖多半給人清爽印象，但油麵經加工處理後本身鈉含量高，再加上麻醬、醬油，整份涼麵可能高達1200毫克的鈉，佔掉一天建議攝取的一半以上。

9.運動飲料

飲料方面，運動飲料在非運動情況下飲用也容易造成過量攝取。一瓶600毫升的運動飲料就含252毫克鈉，聽起來不高，但搭配其他飲食就可能累積出過量風險。

營養師高敏敏也建議，若要減少鈉的攝取，不必完全犧牲口味。可透過自己烹調、減少使用加工調味料來控制鈉含量，或使用香料、檸檬汁、香草等提升風味。例如烹調肉類時可用新鮮辛香料取代鹽醬調味。另外，養成閱讀營養標示的習慣，清楚了解每份食物所含的鈉含量，也是避開高鈉地雷的重要方式。

延伸閱讀

▸ 主管爸擁5房3地卻愛「撿廢品」 女兒超崩潰！一票人揭原因：不是為錢

▸ 7坪套房月租7500附「海盜船」？一票人笑：地震就知道 前房客揭心得

▸ 原始連結