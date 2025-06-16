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老鼠像貓一樣大！知名5星級飯店再爆鼠患　他警告：只是冰山一角

知名5星級飯店再爆鼠患猖獗。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲爆料者指出，鼠群看到人不會逃離，會自然的各走各路。（圖／翻攝自匿名2公社）

圖文／CTWANT

台中市5星級飯店「林酒店」曾爆出廚房環境髒亂、疑似食物中毒等事件，而近日再被網友秀出飯店內各樓層的照片，控訴廚房內老鼠眾多，不僅體型巨大，偶爾更會看到跟貓差不多大小的特殊個體，「建議各位用餐三思而後行，這些只是冰山一角」。

林酒店於2020年曾被員工控廚房環境髒亂，餐具也未仔細清潔、蟑螂到處爬，甚至還把黏著老鼠的黏鼠板放置在廚房工作台下方，遭衛生局稽查後開罰6萬元。而今（2025）年1月份承攬尾牙活動時，再爆出疑食品中毒事件。

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不料，林酒店近日再被臉書社團「匿名2公社」的網友爆料指出，林酒店的1、3、6樓均有廚房，其中3樓鼠患最為嚴重，不僅數量眾多、體型巨大，偶爾還會看到跟貓差不多大小的特殊個體，且鼠群有愈發猖狂的趨勢，漸漸地從會暫時性閃避，變成自然的各走各路。

爆料者提及，若員工在北側做清潔，遠遠就能看到鼠群已開始在南側穿梭，「人都還沒下班就如此囂張，你可以想像得到，當員工下班後會有多麼猖獗。」

爆料者還說，廚房有一個專門放置烤鴨的地方，員工除了把鴨懸掛起來之外，就無任何保護，一排排的烤鴨都成為鼠群們的宵夜。而相關衛生單位會在白天員工眾多的時候前往稽查，那時正是鼠群吃飽去睡覺的時刻；他感謝相關單位定期檢查的行為，但也懷疑那個時段能否看到最真實的一面。

爆料者直言「如果你的婚姻活動訂在3樓，那你就要小心了，廚房老鼠眾多，用餐請三思」，願不願意繼續前來消費，交給各位自行判斷。這位爆料者也附上多張不同地點的黏鼠板或捕鼠籠照片，均可見明顯死亡的老鼠，並強調「請相信我，這只是冰山一角」。

貼文一出，引發網友熱議，有人表示「之前不就被抓過一次了，還來啊」、「我去吃過一次回家拉肚子後，再也沒去吃過」、「我夢到他們公司的董事長連除鼠的費用都不願意花，叫員工自己放黏鼠板，每個人都要有業績」、「差點吐出來」、「天啊」、「大廚是料理鼠王」。

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