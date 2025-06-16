路易莎招牌「黑臉、白臉」差在哪？　業者曝差異1關鍵

▲連鎖咖啡品牌路易莎。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

連鎖咖啡品牌路易莎咖啡（LOUISA COFFEE）全台分店超過500間，平價就能享受高品質飲食受到不少民眾喜愛。但有網友注意到路易莎的招牌Logo出現2種版本，一種是「橘底、白臉、白頭髮」，一種是「白底、黑臉、橘頭髮」，好奇有何差別。對此，業者透露，橘白色Logo是2023年推出的新版本，故此後拓展的新店面都是使用新款Logo，但所有分店提供的服務並未因為Logo不同而有所差別。

一名網友近日在臉書知名社團「路上觀察學院」貼出2張店鋪的照片，指他發現路易莎咖啡的招牌Logo原本是黑臉橘髮白底，但路上越來越多Logo是白臉白髮橘底的，讓他不禁好奇「白臉跟黑臉到底有什麼區別？」

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▲同是路易莎，Logo顏色卻不同。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

貼文吸引近900名網友留言討論，紛紛猜測表示，「我猜是加盟跟直營的區別」、「白臉就是老闆很和善，黑臉就是老闆很兇」、「一個老闆姓范，一個老闆姓謝，黑白無常的概念」；也有人表示，「白臉好像是精品咖啡，但不確定」。

事實上「白底、黑臉、橘頭髮」是路易莎咖啡原先的招牌，業者於2023年底推出「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，同步推出新一代Logo「白臉、白頭髮、橘底」，此後新拓展的店面招牌也都採用這個版本，當時也已經有100多家門市轉型，全台目前超過150間「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡概念店」。

據《NOWnews今日新聞》報導，路易莎官方回應，無論是哪一種招牌，全台門市提供的服務與咖啡完全相同，目前唯一的不同點就只有招牌Logo，請消費者放心進入消費，不用擔心商品有區別。

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