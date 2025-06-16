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酒駕又逆向！鹿谷151縣道2車對撞　肇事男送醫搶救4天不治

▲潘姓男子酒駕往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲潘姓男子酒駕往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、唐詠絮／南投-彰化報導

南投縣鹿谷鄉11日下午發生一起嚴重車禍事故，64歲潘姓男子酒後駕車，沿投151線往溪頭方向行駛時，突然跨越雙黃線逆向行駛，與滿載9人的廂型車發生猛烈對撞，造成廂型車上7人輕重傷，潘男因撞擊力道過大，頭部受到重創，經轉送彰化秀傳醫院搶救4天，15日下午4時因傷重宣告不治。

11日下午3時26分，潘男酒駕行經鹿谷鄉151縣道10.5k處附近與廂型車互撞，廂型車車內7人年齡介於69歲到77歲，前往溪頭旅遊的長者，傷勢包括頭部撕裂傷、身體擦挫傷、肢體骨折，均無生命危險。

潘男駕駛的轎車車頭嚴重變形，潘男受困車內，頭部重創、意識昏迷，經抽血酒測值高達0.7mg/L，嚴重超標，送往竹山秀傳醫院，12日轉送彰化秀傳醫院急救，昨日下午4點，因傷重宣告不治。

南投地檢署主任檢察官賴政安指出，因潘男死亡，在刑責方面依《刑事訴訟法》規定，只能做出不起訴處分，不過若其財產有繼承人，另一車的受害傷者還是能依法進行民事求償。

▲潘姓男子酒駕往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼潘姓男子酒駕往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲潘姓男子酒駕往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

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