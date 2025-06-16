桃園警大執法逮酒駕！車內擺一瓶高粱　再查獲2乘客是非法移工

▲61歲崔姓男子違規酒駕遭警方攔查。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山警分局啟動為期78天的「交通大執法」，針對五大重點違規項目加強查緝，行動首日於路口攔查停一部轉彎未打方向燈的自小客車，駕駛人為61歲崔姓男子，一打開車門即聞到濃濃酒氣，經酒測確認超標，當場依法告發，接著再查出車內2名乘客，分別為失聯及逾期居留的越南移工，依規定通報移民署處理。

▲離譜的是副駕駛座竟有一瓶高粱酒。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局指出，自6月15日至8月31日將強化取締包括酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、不禮讓行人及行人違規等行為，藉由強力執法與教育宣導雙管齊下，降低交通事故發生率，確保用路人安全。

▲再查獲2名失聯及逾期居留的越南移工。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午7時許於龜山區文桃路與樂善一路口攔查一部未打方向燈的自小客車，駕駛人不但未繫安全帶且酒氣濃厚，經酒測確認超標，離譜的是副駕駛座竟放著一瓶高粱酒，讓員警懷疑崔男有邊開車邊喝酒之嫌，當場告發並依公共危險罪移送偵辦；更令人意外的是，警方進一步盤查車內乘客時，發現兩名越南籍移工身份可疑，經查分別為一名失聯移工與一名逾期居留者，立即通報移民署處理。

分局長張鶴瓊表示，在市民配合與警方努力下，龜山地區今年交通事故總量已有顯著下降，與去年同期相比，各類事故均呈現減少趨勢，其中A1類（死亡）事故減少6件，降幅達56%，龜山警分局將持續強化執法能量，守護市民的行車安全與生命財產。