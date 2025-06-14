阿伯車爆胎停路邊　警幫忙變抓酒駕「酒測值1.04」

記者黃翊婷／綜合報導

李姓阿伯今年2月間開車返家途中，因車輛爆胎臨停在路邊，恰巧有警員路過上前幫忙，沒想到卻抓包他酒駕，且測得吐氣所含酒精濃度高達每公升1.04毫克。基隆地院法官表示，這已經是李男第4次酒駕被抓，日前依法判處他有期徒刑7個月。

▲李男的酒測值嚴重超標。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，李男去年2月9日在新北市某公園內飲酒，他未等待體內酒精濃度消退，便開車上路，卻在返家途中因車輛爆胎臨停路邊；當時恰巧有警員路過，見狀立刻上前協助，卻意外抓包李男酒駕，經酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.04毫克。

基隆地院法官表示，李男在2016年、2018年、2020年間共有3次酒駕被抓的紀錄，第3次被法院判處有期徒刑5個月（易科罰金執行完畢），他應當知道，如果再犯很可能無法易科罰金，卻沒有更加警惕，反而繼續酒駕上路，可見他對刑罰的反應力較為薄弱，因而認定有加重其刑的必要。

法官指出，本案是李男第4次酒駕，測得吐氣所含酒精濃度高達每公升1.04毫克，嚴重超標，考量到他已經坦承犯行，最終依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

法官還在判決書最後無奈寫下一句話，「以期本次為被告最後一次犯公共危險犯行」，希望李男經過這次教訓能真的改過自新，不要再犯。

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