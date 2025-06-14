　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯車爆胎停路邊　警幫忙變抓酒駕「酒測值1.04」

記者黃翊婷／綜合報導

李姓阿伯今年2月間開車返家途中，因車輛爆胎臨停在路邊，恰巧有警員路過上前幫忙，沒想到卻抓包他酒駕，且測得吐氣所含酒精濃度高達每公升1.04毫克。基隆地院法官表示，這已經是李男第4次酒駕被抓，日前依法判處他有期徒刑7個月。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲李男的酒測值嚴重超標。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，李男去年2月9日在新北市某公園內飲酒，他未等待體內酒精濃度消退，便開車上路，卻在返家途中因車輛爆胎臨停路邊；當時恰巧有警員路過，見狀立刻上前協助，卻意外抓包李男酒駕，經酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.04毫克。

基隆地院法官表示，李男在2016年、2018年、2020年間共有3次酒駕被抓的紀錄，第3次被法院判處有期徒刑5個月（易科罰金執行完畢），他應當知道，如果再犯很可能無法易科罰金，卻沒有更加警惕，反而繼續酒駕上路，可見他對刑罰的反應力較為薄弱，因而認定有加重其刑的必要。

法官指出，本案是李男第4次酒駕，測得吐氣所含酒精濃度高達每公升1.04毫克，嚴重超標，考量到他已經坦承犯行，最終依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

法官還在判決書最後無奈寫下一句話，「以期本次為被告最後一次犯公共危險犯行」，希望李男經過這次教訓能真的改過自新，不要再犯。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名歌手罹「肺腺癌」6年近況曝光！　現身蔡琴演唱會
我全都要！　小學附幼僅1人畢業「獨自領獎」抱走24件獎品
身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑「誰不會」被砲轟道歉
出國當心踩紅線！申請「1護照」恐丟台灣身分　效期過也照辦
清大兒畢業不去台積電！父：說要去瑞開頭的小公司　內行揭真相
快訊／伊朗首都機場傳爆炸！　濃煙狂竄畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1南台中大雅段「自小客90度側翻」　佔據2線車道

阿伯車爆胎停路邊　警幫忙變抓酒駕「酒測值1.04」

軍人偷拍制服少女性影像辯：不知未成年　1原因躲過刑責

譚艾珍遭詐騙98萬　車手判刑1年10個月、判賠全額

女網紅辱人妻「奶奶比頭大」衝流量　判刑10個月

高雄陸軍營庫房突起火！消防3車7人急撲救　八軍團說明了

快訊／逢甲校樹倒塌害1死3傷！台中市府回應了

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾　僅1人逃脫狼爪

蔡語芯家屬拔管惹議！律師曝「2文件」可決定自己生死

快訊／北市17歲少年墜樓！重砸一樓餐廳招牌「斷腿送醫」

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

快訊／國1南台中大雅段「自小客90度側翻」　佔據2線車道

阿伯車爆胎停路邊　警幫忙變抓酒駕「酒測值1.04」

軍人偷拍制服少女性影像辯：不知未成年　1原因躲過刑責

譚艾珍遭詐騙98萬　車手判刑1年10個月、判賠全額

女網紅辱人妻「奶奶比頭大」衝流量　判刑10個月

高雄陸軍營庫房突起火！消防3車7人急撲救　八軍團說明了

快訊／逢甲校樹倒塌害1死3傷！台中市府回應了

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾　僅1人逃脫狼爪

蔡語芯家屬拔管惹議！律師曝「2文件」可決定自己生死

快訊／北市17歲少年墜樓！重砸一樓餐廳招牌「斷腿送醫」

買鹹酥雞必點什麼？網大推「這1樣」還能測功力：隨便炸都好吃

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

曹興誠當面向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」即將問世！新動力更省油

快訊／國1南台中大雅段「自小客90度側翻」　佔據2線車道

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

張清芳從未和她合作「原因竟和江蕙有關」揭內幕：怪我當時老闆

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

疫後「最高薪職業」也供不應求　高壓培訓通過率曾不到5成

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

社會熱門新聞

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

逢甲大學碩一生遭校內路樹奪命！家屬崩潰掩面痛哭

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

逢甲校樹倒塌害1死3傷！台中市府回應了

竹聯大哥毒趴嗨過頭慘死　5悍徒也遭團滅

蔡語芯家屬拔管惹議！律師曝2文件決定自己生死

害老公狂閃綠光！夫妻6年「7結6離」　判小王免賠

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

高雄陸軍營庫房突起火！八軍團說明了

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

女網紅辱人妻「奶奶比頭大」衝流量　判刑10個月

即／新北聯結車擦撞女騎士　倒地遭輾爆頭慘死

譚艾珍遭詐98萬　車手被判關1年10個月

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

更多熱門

相關新聞

酒駕大貨車右偏失控　撞路樹再毀號誌桿

酒駕大貨車右偏失控　撞路樹再毀號誌桿

宜蘭縣今（13）日清晨6時許，30歲陳姓男子駕駛大貨車行經縣民大道2段時，疑因為閃避前方停等紅燈轎車，但煞車不及向右偏離外側車道開上分隔島，撞斷路樹後，又撞號誌桿才停下。幸這起事故未造成人員傷亡，但陳男酒駕肇事，被依公共危險罪移送偵辦。

提款卡被前任賣掉　她衰挨告結局逆轉

提款卡被前任賣掉　她衰挨告結局逆轉

台中男驚：騎電動代步車也算酒駕？

台中男驚：騎電動代步車也算酒駕？

溪頭2車對撞8輕重傷！肇禍酒駕男昏迷指數3

溪頭2車對撞8輕重傷！肇禍酒駕男昏迷指數3

酒駕4犯求罰金換自由　駕駛被打臉

酒駕4犯求罰金換自由　駕駛被打臉

關鍵字：

基隆地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

以色列宣布「關閉全球使館」

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

逢甲大學碩一生遭校內路樹奪命！家屬崩潰掩面痛哭

快訊／6縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

即／13縣市強風特報！最強陣風恐達8級

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面