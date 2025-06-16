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啦啦隊風格變了？她嘆「不是應該青春嗎」　網戰翻曝1關鍵：是必然

▲▼台北大巨蛋、台北文化體育園區、室內棒球場、人工草皮。（圖／記者李毓康攝）

▲每個人進球場的原因不太一樣。圖為大巨蛋，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊可以說是球場上的一大「嬌」點，甚至有一部分人是因為女孩們而進場。不過，近日就有網友逆風發文，直言啦啦隊感覺越走越歪，如果是應援的話，不是應該走青春活力的風格嗎？貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「不覺得職棒啦啦隊越來越像牛肉場嗎」為標題發文表示，雖然這樣說可能會被講多管閒事，但大家不覺得現在啦啦隊的風格，越來越歪嗎？如果是應援的話，不是應該要走青春、有朝氣、有活力的路線嗎？

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貼文曝光後，也有網友認為，「特別那個什麼32還多少撞的應援，國慶日演出時，我覺得超丟臉，什麼東西」、「認同你，他們所到之處彷彿會形成一個特別允許『凝視』的空間，我個人覺得很感冒」、「競技啦啦跟這種的真的差很多，一個專業表演一個就網紅跳舞」、「我是籃球迷，但我去看球賽，真的都覺得女人你擋到我看球了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

但也有網友表示，「別隊我不是到太清楚（雖然目前我是沒有你說的這個感覺），但推薦兄弟的啦啦隊！她們排舞真的很用心喔！能帥、能活潑、能可愛」、「好了啦，想看球就看球，想看啦啦隊就看啦啦隊」、「你不看我想看」、「我覺得啦啦隊很有活力，看到蠻開心的」。

還有網友直言，「我本身對啦啦隊想法跟你一樣，我也從來不看啦啦隊，但我不反對啦啦隊這樣發展，畢竟那些第一排砲哥對職棒市場貢獻比我高太多，那職棒配合他們的喜好，好像也是必然的發展，畢竟職棒能如此蓬勃，還是他們願意一直掏錢」、「這市場就是這樣，就是有人愛看呀」、「資本：我們是在做生意，不是做慈善」、「不過就是很多人會買單，有實際的商業價值」。

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