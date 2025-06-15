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李珠珢變學生妹　短裙+雙馬尾「唱跳中文RAP」！網讚：有練過

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／欸 你是看球還是看啦啦隊）

▲李珠珢又唱又跳。（圖／翻攝自YT／欸 你是看球還是看啦啦隊）

記者施怡妏／綜合報導

李珠珢3月宣布加入富邦悍將啦啦隊，成為球團的台柱，一舉一動都受到關注，富邦悍將周末舉辦「G!POP流行音樂節」活動，李珠珢穿上學生制服，演唱TFBOYS的歌曲〈青春修煉手冊〉，邊唱邊跳，展現苦練的中文，甚至還大唱RAP，中文進步神速，獲得粉絲的熱烈讚賞。

YouTube頻道「欸 你是看球還是看啦啦隊」貼出影片，富邦悍將14日舉辦「G!POP流行音樂節」，李珠珢穿上學生制服，綁著可愛雙馬尾，在台上又唱又跳，演唱TFBOYS的歌曲〈青春修煉手冊〉，不僅完成整首歌曲的唱跳，甚至還挑戰RAP段落，瞬間引爆現場氣氛。

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事實上，李珠珢今年3月曾在媒體見面會上，應記者要求演唱〈青春修煉手冊〉，但當時只能哼出旋律，唱出幾個字而已，如今已經可以唱完整首歌曲，看得出她的努力與進步。

影片曝光，網友們紛紛讚嘆，「能在起亞虎學姐面前唱，真的是太好了，讓韓國人知道她在台灣過著很不錯」、「她真的好適合校服」、「這次珠珠寶貝太用心了，又是她喜歡的歌又是她年紀的學生服，根本就像是個唱跳歌手」、「頂級雙馬尾+學生服，這不青春什麼才叫青春」、「阿珠真強，短短時間中文進步很多，看來很用心」、「音準很好還能唱合聲以及一小段RAP邊唱邊跳，誠意滿滿的表演瞬間被圈粉」、「珠珠寶貝這次是有備而來，這才是我們期盼的富邦寶貝」。

▲▼Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

李珠珢15日賽前受訪時透露，與崔維斯討論選曲時就鎖定這首歌，「去年跟著起亞虎啦啦隊來台時第一次聽到這首歌，當時非常感動。今年想把這份溫暖分享給起亞虎的姊姊們，所以準備了一陣子。」不過李珠珢也用中文笑說「可惜」來形容這次的演出，「沒有唱得很好，但還不錯啦。」

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