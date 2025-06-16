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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊曾說要當末代院長　黃國昌痛批監委：打算無恥賴著不走？

▲▼立法院司法及法制委員會邀法務部長、矯正署署、廉政署專題報告「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」，並備質詢；審查監察院組織法部分條文修正草案，民眾黨立委黃國昌出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院司法及法制委員會今（16日）排審《監察院組織法》部分條文修正草案，把擔任監委須具備的資格範圍，刪除「曾任立委一任、直轄市議員二任、富有政治經驗等」條件，外界認為此舉是限縮總統提名權。對此，民眾黨團總召黃國昌說，監察院長陳菊上任時曾說希望當末代院長，「這批監察委員打算賴著不走？厚著臉皮要繼續幹？會不會太無恥？忘了陳菊當初說了什麼嗎？」

國民黨立委徐巧芯、王鴻薇等人分別擬具《監察院組織法》第三條之一、第三條之二等條文修正草案。根據監察院送至立法院的書面報告指出，相關條款均有助廣納賢士，該提案恐有限縮總統提名權之虞。

黃國昌表示，監察院首先應該回答全體國人一個關鍵問題，陳菊當初上任監察院長的時候，她說希望她是末代監察院長，「既然陳菊說要當末代監察院長，請問這屆監察院對於自己應該要成為末代監察院，到底做了什麼工作？做了什麼準備？」

黃國昌說，從剛剛記者朋友所引述監察院的回答，「好像這批監察委員打算賴著不走？厚著臉皮要繼續幹？會不會太無恥？忘了陳菊當初說了什麼嗎？」

至於是否因修憲有一定困難，因此藍委才先提案限縮提名權？黃國昌說，限縮提名權在修憲以前當然是一個方向，但重點是什麼？重點是限縮提名權，每一年納稅人要花十幾億養這群把公務車當私家車的廢物嗎？這才是關鍵的問題？

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