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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

▲▼國民黨立委羅智強支持黃國昌廢除監察院提案。（圖／羅智強臉書）

▲國民黨立委羅智強支持黃國昌廢除監察院提案。（圖／羅智強臉書）

政治中心／台北報導

國民黨立委羅智強15日表示，「廢院不廢權」是他長期對監察院存廢的主張，前天院會，他和黃國昌共同提案，恢復監察權的「民意機關」位階，讓監察院不再是總統酬庸人事的後花園。他提出二途徑來恢復監察權的民意機關地位：第一是廢除監察院，保留監察權，把監察權移給民選的立法院；第二則是不廢院，但修憲恢復監察權的民意機關地位，把監察委員改為民選，斬斷被總統操控的黑手。

羅智強表示，先來看看，今天的監察院是如何讓全民唾棄。民進黨提名的監委，頻頻介入司法，干預司法核心，藉此打擊異己。前監委陳師孟公然表示，自己只「辦藍不辦綠」，並專辦「辦綠不辦藍」的法官，還要約詢承審馬英九前總統案件的地方法院法官，法界為此譁然。

羅智強說，又有前監委高涌誠，施壓前立委段宜康「曲棍球案」辦案檢察官不成，竟兩度彈劾，對提告前新竹市長林智堅的調查官余正煌發動政治清算，還介入卡管案，甚至重啟35年前舊案鬥新北市長侯友宜。

羅智強指出，總統賴清德大弟子、前行政院發言人陳宗彥涉「性招待」、「關說」違失，輿論沸騰，監委卻以壓倒性票數反對彈劾陳宗彥。監察院長陳菊愛將陳啟昱涉光電弊案，前行政院長蘇貞昌早就接獲檢舉，但監察院從來不查。

羅智強說，只辦在野不辦執政，監察院竟藉著調查政府人事政策，打擊台中市長盧秀燕，讓側翼以此散布台中市政府「洗官」的謠言。監委尸位素餐，連監察院秘書長都要揩人民的油，公務車變李俊俋送愛犬去美容的專車。

他指出，以前監察院常被笑，打蒼蠅不打老虎。但民進黨執政後的監察院更墮落，別說蒼蠅，只要蒼蠅屎是綠色的，現在的綠色監察院，連蒼蠅屎都不敢打。監察權墮落淪喪至此，難道是因為國父孫中山先生的五權設計是錯的嗎？

羅智強認為，現在的監察院的設計，已背離中華民國憲法本文最初對監察院的設計。按照中華民國憲法第91條的原始規定，監察委員由人民間接選出，五權中的監察權是「民意機關」，而不是由總統掌握提名權的酬庸機關。

羅智強說，當修憲後的增修條文，把監察院「去民意機關化」。監察院就註定淪為總統府的「監察科」、「酬庸科」、「肥貓科」，甚至更糟糕，變成辦在野不辦執政的「東廠科」。

他認為，道理很簡單，很難去期待，得到總統加官封賞的監察委員，敢去監察代表總統意志的行政權；因此，廢不廢除監察院，並不是改革的核心，恢復監察權的民意機關地位，不再受制於總統，才是改革的重點。

對於如何恢復監察權的民意機關地位，羅智強提出二種路徑：第一，就是黃國昌邀請他加入共同提案的修憲版本，廢除監察院，保留監察權，把監察權移給民選的立法院。因為立法委員是民選的，比現在總統酬庸的監察委員，更有底氣監察行政權。

羅智強說，第二則是不廢院，但修憲恢復監察權的民意機關地位，把監察委員改為民選，斬斷被總統操控的那隻黑手。

他認為，這二種路徑，他並沒有特別偏好，所以，如果日後有人提出監察委員民選化的修憲版本，他也願意支持。只是目前並沒有第二種路徑的修憲版本，所以，先支持黃國昌第一種路徑的修憲版本。但最重要的是，不管上述的第一種路徑還是第二種路徑，都比現在的酬庸院、肥貓院、東廠院好。

羅智強表示，廢除監察院，把監察權移到立法院，也是民進黨長期主張，要看看民進黨，會不會又轉彎，把他們廢除監察院的修憲案撤回。無論如何，現在的監察院和監察委員的種種表現，已經成為台灣之恥。

羅智強指出，如果坐視不作制度改革，消滅這些肥貓，對不起台灣人民，也對不起設計五權憲法的國父孫中山先生。讓黃國昌的提案可以上路，讓修憲委員會得以成立，至少，是一個制度對話、制度改革的開始，才有重振監察權，以端正官箴，強化防貪止弊機制的可能。

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