南科營收破9千億！AI助攻寫歷年同期新高　積體電路產業居首功

▲南科受惠AI與半導體需求強勁，114年1至4月營收突破9千億元創新高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受惠於AI產業爆發性成長，南部科學園區今年營運氣勢如虹，根據南科管理局16日公佈資料，2025年1至4月總營業額達9045.14億元，年增率高達58.60%，逼近兆元關卡，創下歷年同期新高，再度展現台灣科技產業的全球競爭力。

南科管理局表示，今年1至2月營業額為4032.34億元，年增46.82%，為開春營運開出紅盤。3至4月更強勢衝上5012.8億元，較去年同期勁升69.55%。主要成長動能來自積體電路產業受惠於高效能運算（HPC）與AI應用需求大增，1至4月營收達7854.93億元，年增68.23%；其中先進製程貢獻居功，成熟製程亦見回升。

此外，光電產業受惠中國家電補貼與美國關稅效應，推升電視出貨，1至4月營收為630.50億元，年增8.28%；電腦及周邊產業因AI伺服器出貨動能帶動，營收達162.93億元，年增24.52%。精密機械產業則因全球半導體與AI應用熱絡，創下276.89億元的營收規模，年增幅高達74.43%；生技產業表現穩健，營收46.51億元，年增8.19%。

南科管理局副局長林秀貞強調，面對全球經貿不確定性，南科能逆勢成長，展現園區完整產業聚落與技術領先優勢。未來將持續攜手廠商拓展AI、半導體、綠能與生技等關鍵領域，鞏固台灣科技戰略地位，打造下一個「兆元級」里程碑。