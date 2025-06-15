　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

▲百度。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度最大規模的頂尖AI人才招聘「AIDU計劃」14日舉辦了Open Day，為了招納到頂尖的校園人才，AIDU計劃offer的薪資上不封頂。業內人士分析，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前佈局未來的AI競爭。

百度自然語言處理部高級總監何徑舟在Open Day活動上表示，「百度會像培養飛行員一樣，培養未來的AI領航者。」

百度介紹，相比去年，今年AIDU計劃的崗位招聘擴增了超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智能最前沿，包括大模型算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等眾多領域。

▲百度文心一言。（圖／CFP）

AIDU項目組負責人邵光強介紹，AIDU計劃以培養AI技術領軍人才為目標，該項目每年從畢業生中招募AI領域頂尖人才，期望候選人對技術有著純粹的熱愛。百度為AIDU人才提供最前沿的研究課題，依託公司在搜索、智能雲、自動駕駛等領域的業務積累，為技術落地創造豐富的業務場景。

邵光強說，該計劃會為每位人才定制個性化的培養路徑，配置專屬的技術專家導師帶教，創造參與各種前沿技術分享會、相關領域技術頂級會議的機會，並通過非技術領域的必要賦能幫助同學們快速成長。

是否身處技術最前沿，是人才發展的關鍵因素。邵光強說，百度是AI的核心戰場，擁有萬卡算力資源和億級用戶場景，AIDU計劃的人才能做最前沿的事，研究價值與成果也會被充分認可，擁有頂級的發展機會與回報。

邵光強強調，百度有堅定的技術信仰、簡單平等的團隊氛圍，能充分授權、允許試錯，尊重個性和專業，人才可以專心、放心地做技術。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／熱飆37.4度！　14縣市高溫警示
快訊／20多歲男後堀溪戲水失蹤　消防人員搜救中
奈及利亞血腥屠殺「百人死亡」　遺體排列地上
林明佐傳命危進加護　胞妹再發聲...中檢：未接獲病危通知
人妻丈夫剛過世竟遭公公侵犯！　1歲兒睡旁邊
川普警告：美國若遭伊朗攻擊　將全力反擊「規模前所未見」
不是日本！「超值1國家」被台人攻佔　路人撞到：拍謝拍謝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難　失蹤20多天遺體在聖龍潭被尋獲

香港「大富豪」重新開張！首日就遭臨檢「抓出通緝犯」

央視新披露「福建艦」海試進度　陸學者：電磁彈射技術比美先進

「福建水釀造的」　馬英九嗨問：喝過金門高粱請舉手

王滬寧出席海論談「台獨」帶來災禍　陸堅定做台灣同胞後盾依靠

首出席海峽論壇　馬英九：任何政治力量都無法阻止兩岸民間往來

跳「抗癌舞」爆紅！陸抗癌網紅突傳病逝「年僅32歲」

王毅向以伊外長通電話　重申譴責以色列侵犯伊朗主權

王滬寧讚馬英九有「民族情懷」：為排除兩岸交流干擾做出表率

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難　失蹤20多天遺體在聖龍潭被尋獲

香港「大富豪」重新開張！首日就遭臨檢「抓出通緝犯」

央視新披露「福建艦」海試進度　陸學者：電磁彈射技術比美先進

「福建水釀造的」　馬英九嗨問：喝過金門高粱請舉手

王滬寧出席海論談「台獨」帶來災禍　陸堅定做台灣同胞後盾依靠

首出席海峽論壇　馬英九：任何政治力量都無法阻止兩岸民間往來

跳「抗癌舞」爆紅！陸抗癌網紅突傳病逝「年僅32歲」

王毅向以伊外長通電話　重申譴責以色列侵犯伊朗主權

王滬寧讚馬英九有「民族情懷」：為排除兩岸交流干擾做出表率

送爸媽退休宅　專家曝裝潢「2區域是重點」！過來人：門一定要換

25人遊覽車「山路倒滑懸空」　1家四口玩越南嚇爛：怕回台變成灰

恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！踏出陽台就能欣賞南國日出

悍將大巨蛋四連戰衝近10萬人！34,800張門票完售再破隊史紀錄

女童發燒41度癱軟　永康警鳴笛開道5分鐘急送奇美醫院

快訊／熱飆37.4度！14縣市高溫警示　新北上看38度

英國爆紅「Krispy Kreme開心果甜甜圈」登台　還有台灣限定口味

冷氣按「1鍵」省電12％！ 台電認證：睡覺吹整晚不傷荷包

快訊／台南玉井後堀溪20多歲男戲水失蹤　消防人員全力搜救

金曲歌手阿爆登「非洲版大港開唱」　史瓦帝尼湧現2萬聽眾

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

大陸熱門新聞

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

64歲老翁胸痛就醫　體內竟藏一支牙刷

拒對岸參加兩岸旅展！陸委會：赴陸風險升高

手遊涉違反國安法　港保安局長：荼毒思想

陳同佳隱居深山打電動6年　仍想來台灣自首

跳「抗癌舞」爆紅！抗癌網紅突傳病逝

陸頂尖洞穴潛水員確定遇難！

馬英九會王滬寧：習近平對兩岸和平的努力令人感動

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

「福建水釀的」　馬英九：喝過金門高粱請舉手

王滬寧讚馬英九有「民族情懷」：為排除兩岸交流干擾做出表率

按喇叭被罵　陸男開車輾路人1死4傷

傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活

更多熱門

相關新聞

ChatGPT建議急診用戶送醫救回敗血症妻

ChatGPT建議急診用戶送醫救回敗血症妻

一位Reddit用戶分享，ChatGPT意外救了他妻子的命，協助糾正了一名皮膚科醫師的誤診，讓她及時獲得敗血症治療，避免可能致命的結果。他的妻子原本接受皮膚囊腫切除手術，術前已服用強效抗生素三日。手術當天，醫師認為囊腫腫脹但未感染。然而，術後僅一小時，患者便出現發燒與全身不適情形。

9份指南深入解析AI實務應用

9份指南深入解析AI實務應用

台南勞工局研習營開訓聚焦AI發展與溝通實戰

台南勞工局研習營開訓聚焦AI發展與溝通實戰

Meta重金延攬Scale創辦人汪滔

Meta重金延攬Scale創辦人汪滔

GPTs模型選擇功能上線！

GPTs模型選擇功能上線！

關鍵字：

百度AI

讀者迴響

熱門新聞

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面