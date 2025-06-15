百度最大規模AI人招聘　薪資「上不封頂」

▲百度。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度最大規模的頂尖AI人才招聘「AIDU計劃」14日舉辦了Open Day，為了招納到頂尖的校園人才，AIDU計劃offer的薪資上不封頂。業內人士分析，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前佈局未來的AI競爭。

百度自然語言處理部高級總監何徑舟在Open Day活動上表示，「百度會像培養飛行員一樣，培養未來的AI領航者。」

百度介紹，相比去年，今年AIDU計劃的崗位招聘擴增了超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智能最前沿，包括大模型算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等眾多領域。

AIDU項目組負責人邵光強介紹，AIDU計劃以培養AI技術領軍人才為目標，該項目每年從畢業生中招募AI領域頂尖人才，期望候選人對技術有著純粹的熱愛。百度為AIDU人才提供最前沿的研究課題，依託公司在搜索、智能雲、自動駕駛等領域的業務積累，為技術落地創造豐富的業務場景。

邵光強說，該計劃會為每位人才定制個性化的培養路徑，配置專屬的技術專家導師帶教，創造參與各種前沿技術分享會、相關領域技術頂級會議的機會，並通過非技術領域的必要賦能幫助同學們快速成長。

是否身處技術最前沿，是人才發展的關鍵因素。邵光強說，百度是AI的核心戰場，擁有萬卡算力資源和億級用戶場景，AIDU計劃的人才能做最前沿的事，研究價值與成果也會被充分認可，擁有頂級的發展機會與回報。

邵光強強調，百度有堅定的技術信仰、簡單平等的團隊氛圍，能充分授權、允許試錯，尊重個性和專業，人才可以專心、放心地做技術。