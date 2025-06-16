他飛日本忽被攔下！過來人曝「導遊特別1交代」可省很多麻煩

▲台人喜歡到日本旅遊。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友透露，和家人飛往大阪展開7天6夜的自由行，卻遭海關「特別關照」，因為前台顯示原PO沒有工作，嚇得一度心慌。儘管最後順利放行，原PO仍不禁懷疑，是不是怕他來偷打工？文章曝光後，網友回應「導遊就有特別說，工作的部分要填有，可以節省很多麻煩！」

一名男網友在Dcard表示，他與家人去日本旅遊，但下飛機入境時，海關人員卻只攔住他，並用英文詢問「前台顯示你沒有『仕事』，你是來觀光的嗎？」原PO照實回答，他才剛從大學畢業，聞言，對方微笑放行。

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原PO直呼，一行人就只有他被攔住，當下非常緊張心慌，對於這特別的經歷，讓原PO好奇發問，大家是否有類似經驗，「是不是因為怕我在日本境內偷打工？」

底下網友熱議，「我到哪都常常被攔，反正我沒做犯法的事，也沒有打算做犯法的事，愛問就問吧！我都照實回答，最後都順利通關」、「之前去的時候，導遊就有特別說，工作的部分要填有，可以節省很多麻煩」、「沒工作的人對海關來說是跳機高風險者，其實算是蠻常見的問題」、「我寒假去做國際志工，在關西機場入境也是被攔，一攔就是三小時，我出示了自由行程規劃、飯店、國際志工的事前通知書，但入國審查堅持要等日本NGO那邊出具證明才放行」。

還有網友分享傻眼狀況，「我不只被攔，行李還被打開驗毒（拿紙擦行李內的東西，紙最後放在專門的盒子裡），每個東西都打開來看，這樣有安慰到你嗎？」「我每次去日本每次都被攔，有一次在沖繩被攔，把我護照拿走、檢查快半小時才讓我走，這之間什麼都沒問我，就是把護照拿去旁邊的小房間」。

過去一名妹子發文指出，她去日本旅遊4次，有3次被海關攔下，第一次搭船到沖繩被帶到小房間搜身，「靴子倒一倒，衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」；第二次在關西機場，被要求打開行李廂檢查；第三次是在福岡機場，「問我有沒有帶金條，要我過安檢門，被摸遍」，唯一沒被攔下的一次就是在成田機場。

文章引來網友回應，單獨旅遊容易被海關攔下，「一個人獨行都會，先前在大阪我一人穿休閒西裝和帽子，也是把你叫去行李打開檢查」、「年輕女生一個人入境很容易被攔下來，我在日本關西機場跟香港機場都被攔下來過」、「獨旅很容易被攔下來檢查！好像怕是跳機或是去做黑的」、「海關會看人啊，獨自通關的怕走私夾帶違禁品」。