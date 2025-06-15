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日本風俗妹「付不起墮胎費」！挺孕肚接客湊錢　驗DNA找嘸生父

▲▼日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春，警方針對旅宿業者進行臨檢。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京都歌舞伎町經常有賣淫女子在此站壁。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本一名從事風俗業、下海賣淫的女子意外懷孕後，懷疑孩子的父親是其中一名客人，因此找上律師求助，希望能獲得墮胎費用。沒想到最終結果卻發現，該名男子根本不是胎兒的生父，女子只能挺著孕肚繼續接客賣淫，以賺取墮胎費用。

根據《文春online》報導，東京都新宿歌舞伎町被認為是當地著名紅燈區，而被稱為「歌舞伎町律師」的若林翔則在新書中分享一起賣淫女子的悲慘案例。該名從事特殊行業的女子意外發現自己懷孕，在獲得一名男性客人同意後，進行了DNA鑑定。

對方也承諾，「只要確定是肚子裡的孩子是他的，就願意支付墮胎費用。」雙方的檢體送交實驗室後，墮胎手術時間也敲定，原本以為這件事可以就此落幕，沒想到該名懷孕的賣淫女卻開始神隱。

若林翔多次致電女子未果，因此打電話給該名女子任職的風俗店店長，沒想到對方也失聯不接電話。向實驗室查詢才發現，原來女子並未繳清親子鑑定的費用，因此實驗室拒絕公開檢驗報告結果。然而律師查詢諮詢紀錄時卻發現，女子曾謊稱已經付款。

若林翔再度向女子與風俗店店長傳訊表示，如果不補齊費用就無法得知檢驗結果，就不能向「孩子的生父」討回墮胎費。當天深夜，兩人終於現身律師事務所，女子一邊道歉一邊痛哭。

令人訝異的是，該名女子在懷孕期間仍繼續賣淫接客工作，但卻無力支付鑑定費用，原來是因為先前向風俗店欠下債務，因此賺的錢都被店長攔截。

女子雖然一度想要律師代墊費用，但還是遭到拒絕，最終湊出鑑定費，才成功取得檢驗報告。沒想到檢驗報告中卻指出，該名男子並非孩子的生父，而莫名被捲入紛爭的男子更是震怒不已。

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