全球最危險國家「竟是亞洲這國」　安全指數新加坡贏了日本

▲菲律賓達沃市（Davao City）街頭。（圖／ETtoday資料照）

記者吳美依／綜合報導

旅遊保險網站「Hellosafe」公布各國「旅行安全指數」，2025年最危險的國家竟是位於東南亞、觀光產業繁榮的菲律賓。最安全國家是冰島，新加坡則以第2名緊追其後，表現優於日本。

「Hellosafe」根據社會暴力、自然災害頻率、內外部武裝衝突、公衛基礎設施、軍事化程度5大類別一共35項指標，計算出各國「旅行安全指數」，數值分別從0到100，0代表最安全，100代表最危險。

根據今年排行榜，菲律賓以82.31高分成為最危險國家，原因是「社會內部的高度暴力」。但是，儘管該國被認為危險，仍是極受歡迎的旅遊目的地，光是去年就吸引540萬外國觀光客。

此外，「Hellosafe」也列出前10大安全國家，冰島以18.23分奪下冠軍，新加坡不僅以19.99分緊追其後，也是唯一入榜的亞洲國家，其他國家都集中在歐洲。

▼菲律賓尼諾伊·艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）。（圖／路透）

全球10大危險國家



1、菲律賓 （82.31分）

2、哥倫比亞 （79.21分）

3、墨西哥 （78.42分）

4、印度 （77.86分）

5、俄羅斯 （75.65分）

6、葉門 （74.6分）

7、印尼 （72.94分）

8、索馬利亞 （70.8分）

9、莫三比克 （69.69分）

10、巴基斯坦 （68.03分）

▼冰島曾多次被選為「全球最和平國家」。圖為冰島鄉村一景。(圖／達志影像／美聯社)

全球10大安全國家

1、冰島 （18.23分）

2、新加坡 （19.99分）

3、丹麥 （20.05分）

4、奧地利 （20.31分）

5、瑞士 （20.51分）

6、捷克 （21.19分）

7、斯洛維尼亞 （21.44分）

8、芬蘭 （21.81分）

9、愛爾蘭 （22.49分）

10、匈牙利 （22.87分）