林佳龍出席菲律賓127週年國慶酒會　宣布延長對菲免簽入境一年

▲外交部長林佳龍出席慶祝菲律賓第127週年國慶酒會。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（13）日晚間出席慶祝菲律賓第127週年國慶酒會，並宣布台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境待遇一年。林佳龍表示，期待未來雙方能基於互惠原則，促成台灣民眾赴菲享有免簽待遇，便利雙邊人員往來，持續深化台菲夥伴關係。

菲律賓在1898年6月12日擺脫西班牙殖民統治，並將這天訂為國慶日。林佳龍表示，菲律賓是台灣的重要鄰國，與台灣同處印太第一島鏈，台菲雙方不僅共享自由民主的核心價值，更在面對極權主義擴張挑戰時，相互扶持、並肩前行。林佳龍說，他與菲律賓駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）深有同感，「維護區域和平穩定，是台菲共同的責任與願景」。

林佳龍指出，近年來台菲關係日益緊密，特別是在菲律賓政府發布第 82 號備忘錄通告，放寬官方交流的部分限制，不僅為雙方共同推動的「台菲經濟走廊」奠定基礎，也帶動台菲在農業、科技、能源、智慧解決方案及經濟韌性等多元領域的合作。

林佳龍提到，台菲民間交流同樣蓬勃發展。去（2024）年菲律賓來台旅客高達41萬5000人，為東南亞國家之冠；目前在台的菲籍移工也有 16 萬人，活躍於各行各業，為台灣社會注入新能量，他特別向菲律賓移工致上由衷謝意。

為持續深化台菲雙邊關係，林佳龍於酒會上宣布，台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年。同時，林佳龍也期待，在互惠原則下，未來台灣民眾也能享有免簽赴菲的待遇，讓雙方人民只需簡單整理行囊、帶上護照，即可展開一趟說走就走的假期。林佳龍也應葛若菲代表之邀，在酒會中獻唱一首〈月亮代表我的心〉，以音樂向菲律賓朋友傳遞台灣人民的祝福，祝願台菲友誼長存，未來持續攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。