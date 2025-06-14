金門警民合力找回遺失物　嘉義遊客感動喊：一定會再來

▲金門縣居民與警方通力合作，順利尋回一名嘉義遊客遺落的現金與物品。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣一民眾日前在金門大橋拾獲現金，隨即送交金城分局烈嶼分駐所。員警發揮積極精神，重返現場全面搜尋，成功尋回更多遺漏款項及物品，並聯繫從嘉義來金門遊玩的失主，順利歸還物品。

金門縣烈嶼鄉楊姓民眾日前於金門大橋烈嶼端下橋處拾獲10100元現金，隨即將拾得款項送往金城分局烈嶼分駐所。值班員警陳道源及備勤同仁呂廷瑚積極受理，並研判現場可能尚有遺漏款項，隨即返回地點展開地毯式搜尋，成功再尋獲3000元現金及夾鏈袋、筆記本等物。

經查，夾鏈袋上貼有「嘉義民權路郵局」的字樣，警方遂聯繫郵局得知，該處羅姓郵務士與其他5名同事近日至金門旅遊。經聯繫羅男後，通知其領回遺失物品，讓離島金門之旅劃下圓滿句點，安全返回嘉義。

羅姓郵務士返台後，與友人分享此次旅程中特別難忘的經歷，感謝金門警方及熱心民眾的積極協助，對於能失而復得感到驚喜且印象深刻，並承諾未來若有機會，將再次造訪金門。

金城分局分局長朱政憲表示，全體員警秉持「民眾的小事就是警察的大事」理念，持續以「存好心、做好事」的態度為民服務，讓民眾感受到金門警察的用心與溫度，進而提升警民互信，打造幸福宜居的金門島。