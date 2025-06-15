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王滬寧出席海論談「台獨」會帶來災禍　將堅定做台灣同胞後盾依靠

▲▼ 第17屆海峽論壇開幕，王滬寧致詞。（圖／記者 陳冠宇攝）

▲ 第17屆海峽論壇開幕，王滬寧發表致詞重申，大陸方面將繼續堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠。（圖／記者 陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

第十七屆廈門海峽論壇今（15）日上午10時開幕，大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要談話，指出今年是抗戰勝利80週年，兩岸必須銘記歷史，並且重申一中原則和「九二共識」。他也特地強調，「『台獨』分裂勢力及其活動，只會破壞家園和平安寧，挑動對抗對立，只會給台灣同胞帶來災禍。」大陸方面將繼續以從中華民族整體利益和長遠利益來把握兩岸關係大局，堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠。

王滬寧首先指出，代表中共中央和習近平總書記對本屆論壇的舉辦表示熱烈的祝賀，對各位嘉賓的到來表示熱忱的歡迎，向「克服困難前來」參加論壇的台灣鄉親致以誠摯的問候。

王滬寧繼續說，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大事，兩岸同胞都是一家人、都是中國人，應該越走越親，交心交融，共同發展。

王滬寧表示，兩岸海峽論壇是「兩岸百姓」的論壇，是兩岸民間交流的盛會，面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆海峽論壇，再次迎來眾多島內親人，充分表明兩岸同胞希望常來常往，走近走親的共同信念沒有變，兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變，兩岸同胞共享民族復興，偉大榮光的堅定信心沒有變。

今年海論也舉行紀念抗戰勝利80週年相關活動，王滬寧強調，今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，台灣光復是包括台灣同胞在內，全體中國人民付出巨大的犧牲，是兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴，保衛共同家園的見證，是中華兒女的民族記憶和共同榮光。

▲▼ ：第17屆海峽論壇開幕，王滬寧致詞。（圖／記者 陳冠宇攝）

▲王滬寧致詞重申一中原則，「九二共識」，以及反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。（圖／記者 陳冠宇攝）

王滬寧強調，歷史必須銘記，勝利成果必須維護兩岸同屬一個中國，我們有責任把中華民族共同家園守護好、建設好、發展好，「台獨」分裂勢力及其活動，損害國家主權和領土完整，破壞家園和平安寧，挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災禍。

王滬寧重申，「我們要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，堅定不移推進祖國統一大業。」

談到大陸對台多項政策，王滬寧提及，「兩岸一家親，閩台親上親」，2023年發佈中共中央國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸發展示範區的意見》，2024年習近平總書記在福建考察時強調，要在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，建設好兩岸融合發展示範區。福建作為台胞台企，登陸第一家園的效應日益顯現，希望廣大台胞抓住政策機遇，多來求學研習，加強產業合作，協同科技創新，積極投身兩岸交流合作，共謀兩岸同胞的綿長福祉。

王滬寧表示，當前世界百年變局加速推進，國際形勢變暖交織，我們始終站在歷史正確的一面，堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義，以實際行動證明中華民族是壓不倒，壓不垮、靠得住，我們始終走好自己的路，堅定辦好自己的事，以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業。

王滬寧繼續指出，我們始終從中華民族整體利益和長遠利益來把握兩岸關係大局，堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠，攜手台灣同胞共創美好未來，實現中華民族偉大復興，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望，共同期盼、共同責任，是使命無上光榮，前景無比光榮的事業。

最後，王滬寧指出，「民族興，國家強，兩岸同胞會更好。」青年是祖國的希望，民族的未來。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，好好歷史的接力棒，共同續寫中華民族歷史新輝煌

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