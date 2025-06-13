陸22歲男「泡麵配薯片」　連三個月每天拉5次...醫嘆「需終身服藥」

▲寧波一名年輕男子長期吃泡麵配零食當正餐，患上需終身服藥控制的潰瘍性結腸炎。（圖／翻攝錢江新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名22歲男子三餐極不規律，經常為了省事便以泡麵配薯片等零食果腹，三個月前便開始出現腹瀉的症狀，每天要跑廁所5次之多，且經常出現血便等情況，體重驟降超5公斤，向醫師求助後得知，自己的身體狀況已嚴重到患有「重度潰瘍性結腸炎」，接診醫師感嘆的表示，「這麼年輕就得終身服藥。」

《齊魯晚報》報導，22歲小伙本身三餐就不規律，為圖方便常以泡麵零食充飢，三個月前他開始腹瀉頻繁，臍周還有陣發性絞痛。小伙在家腹瀉伴有黏液血便三個月，體重暴跌十幾斤（約近5公斤），拖到最後確診重度潰瘍性結腸炎。

鄞州區第二醫院消化內科三病區主任林海君表示，潰瘍性結腸炎如「腸道牛皮癬」，病變侷限於大腸，以腹瀉、黏液血便為典型症狀，「潰瘍性結腸炎是炎症性腸病（IBD）的其中一種，這種病尤其青睞外賣族。」

男子的結腸鏡報告單上寫著「重度潰瘍性結腸炎」，乙狀結腸和直腸的潰瘍像地圖般觸目驚心，更讓男子崩潰的是，這種被稱為「綠色癌症」的疾病，需要終身服藥控制。

林海君提醒，此類「重度潰瘍性結腸炎」約60%至80%左右發生在15至35歲，「當出現持續2周以上的腹瀉便血、不明原因消瘦、反覆發作的腹痛，尤其是青少年群體，務必警惕炎症性腸病可能，及時就醫。」