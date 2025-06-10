10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單　社群網推爆

▲家樂福公布「2025上半年泡麵排行榜」，前3名霸榜10年，黑馬擠進宵夜名單。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

家樂福「麵麵博覽會」開跑，今（10日）公布2025年上半年「10大泡麵熱銷排行榜」，前3名依舊是「統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐蔥燒牛肉麵」持續霸榜，不過有2款新品擠進前10大榜單，分別是「來一客辛辣香菇風味」、「維力素飄香麻辣燙風味麵」登上第9至10名。

▲家樂福公布「2025上半年泡麵排行榜」。（圖／業者提供）

家樂福提到，2025上半年度泡麵排行第1至3名，依然是「統一肉燥麵」、「來一客鮮蝦魚板」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，持續10年霸榜。不過在4至10名就有著明顯的排行競爭，特別是受到社群平台熱議，銷售產生大變動，催生了「這碗泡麵很厲害」，成為擠進宵夜名單的黑馬。

▲來一客新品「辛辣香菇風味」擠入前10名。（圖／業者提供）

像是去年來一客推出新品「辛辣香菇風味」，口味媲美韓式辛拉麵，加上麵體革新，改善台灣泡麵不耐放、易軟爛的缺點，特別研發出有韓式Q滑嚼勁、麵體復水快速，兩全其美的獨家麵體。

調味還攜手韓國資深研究顧問총성록（洪性祿）指導韓式道地調味，選用湯頭以進口青陽辣椒、韓式大醬、韓式醬油調配，特選香菇增添馥郁香氣，從去年10月上市就維持社群討論熱點，一度銷售到材料來不及供應製作，今年一躍攻佔銷售熱榜第9名。

另一黑馬是「維力素飄香麻辣燙風味麵」，原已是素食泡麵的人氣天花板，在去年暑假透過社群平台發燒的宵夜文，有故事的宵夜陪伴，勁Ｑ彈麵條，搭配湯汁入口，帶點中藥香氣，口感上麻而不苦、辣而不躁；網路更多人使用其麻辣鍋湯底自煮一鍋，攻陷葷素泡麵愛好者的口袋名單，闖進熱銷排行榜第10名。

▲家樂福同步推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

同步推出「麵麵博覽會」省荷包，6月11日至6月24日期間除了多項泡麵特價，購買泡麵、常溫麵條、米粉、冬粉系列商品，滿499元現折50元，單筆最高可折到100元，全台家樂福量販、超市、線上購物與家速配皆同步優惠。另外全店消費單筆不限金額，即可以79元加價購「滿漢大餐Gold牛肉麵系列」或「大補帖藥燉排骨細麵」任一碗。

2025上半年國內泡麵排行榜：

第1名：統一肉燥麵（包／85克），業績4,500萬元。

第2名：來一客鮮蝦魚板（杯／63克），業績3,500萬元。

第3名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋／187克），業績2,500萬元（亞洲十大台灣最高分評價）。

第4名：台酒花雕雞麵（包／200克）。

第5名：維力炸醬麵（包／90克）。

第6名：味味A排骨雞湯麵（袋／90克）。

第7名：阿Q雞汁排骨桶麵（桶／107克）。

第8名：一度讚爌肉麵（碗／200克）。

第9名：來一客辛辣香菇風味（杯／69克），業績1,450萬元（優惠：3入／原價105元、特價89元）。

第10名：維力素飄香麻辣燙風味麵（袋／90克），業績1,000萬元（優惠：5入／原價85元、特價65元）。

▲愛買量販台灣品牌優惠，水餃、冰品等買1送1。（圖／業者提供）

●愛買台灣品牌「買1送1」

愛買量販即日起至6月17日也祭出一系列「台灣經典品牌」優惠，包括百吉冰淇淋桶裝69元「買1送1」，泰山仙草蜜6罐79元，平均「一罐只要14元」。

冷凍水餃則有龍鳳、美之園品牌，平均單包59元，買1送1。新東陽辣味肉醬3罐85元，再送快樂購點數。冷凍食品則主打快速上桌的在地美味，像是蔥阿伯蔥油餅、冠軍蔥抓餅，平均一包75元，買1送1，加熱即食超方便。

此外，愛買也網羅各地團購美食，從花蓮扁食、師大生煎包，到台中烤玉米與寧夏麻辣鴨血，一次滿足吃貨味蕾。