搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座：沒有特權

▲館長搭乘大陸高鐵狂讚舒適。（圖，下同／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢赴中國旅遊，頻頻大讚當地發展之快、建設之宏偉，14日一早搭高鐵前往杭州，搭乘商務艙發生小插曲，館長正在大讚座椅很舒適時，當場被請起來讓座，因為座位安排出錯了，雖然面露無奈，不過他也強調「再次證明我們沒有特權」。

館長14日搭乘高鐵前往杭州，館長坐在商務艙讚嘆椅子舒適，還調成躺下的模式，卻突然被打斷，原來是大陸導遊出包，只有館長劃位成功，導遊急忙道歉「不好意思，我們沒弄好，那個位置賣掉了」。館長也跟乘客致歉，並起身回到原本的座位，場面有些混亂。

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館長坦言，一切的行程都是到當地才安排，本來是打算在上海待6天，但聽到有政治人物批評大陸高鐵很差，於是想要親自體驗，才臨時加行程，「我們沒有特權，也沒有協調，第一次，一切都是真實的，我們玩真實的」。至於票價，館長透露，商務艙一張票是新台幣1082元。

館長搭乘高鐵商務狂讚座位舒適，甚至有提供一次性拖鞋，就跟飛機座位一樣豪華，YT聊天室就有網友留言「大陸沒不好，但不用吹成這樣」。館長回應，「我沒有吹阿，我哪裡吹了，我覺得這個很屌阿，台灣高鐵長這樣嗎？崩潰就好，崩潰就達到我的目的，你們越崩潰我越快樂，我就爽。」

館長此趟中國行，不斷讚嘆對岸的進步，除了大讚機器人送餐、馬路很平，連街上的垃圾桶都直呼很特別，前往上海中心大廈看到阻尼器時，還驚呼「太震撼了」。