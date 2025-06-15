　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座：沒有特權

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長搭乘大陸高鐵狂讚舒適。（圖，下同／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢赴中國旅遊，頻頻大讚當地發展之快、建設之宏偉，14日一早搭高鐵前往杭州，搭乘商務艙發生小插曲，館長正在大讚座椅很舒適時，當場被請起來讓座，因為座位安排出錯了，雖然面露無奈，不過他也強調「再次證明我們沒有特權」。

館長14日搭乘高鐵前往杭州，館長坐在商務艙讚嘆椅子舒適，還調成躺下的模式，卻突然被打斷，原來是大陸導遊出包，只有館長劃位成功，導遊急忙道歉「不好意思，我們沒弄好，那個位置賣掉了」。館長也跟乘客致歉，並起身回到原本的座位，場面有些混亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長坦言，一切的行程都是到當地才安排，本來是打算在上海待6天，但聽到有政治人物批評大陸高鐵很差，於是想要親自體驗，才臨時加行程，「我們沒有特權，也沒有協調，第一次，一切都是真實的，我們玩真實的」。至於票價，館長透露，商務艙一張票是新台幣1082元。

館長搭乘高鐵商務狂讚座位舒適，甚至有提供一次性拖鞋，就跟飛機座位一樣豪華，YT聊天室就有網友留言「大陸沒不好，但不用吹成這樣」。館長回應，「我沒有吹阿，我哪裡吹了，我覺得這個很屌阿，台灣高鐵長這樣嗎？崩潰就好，崩潰就達到我的目的，你們越崩潰我越快樂，我就爽。」

館長此趟中國行，不斷讚嘆對岸的進步，除了大讚機器人送餐、馬路很平，連街上的垃圾桶都直呼很特別，前往上海中心大廈看到阻尼器時，還驚呼「太震撼了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
生乳捲驚見「捲捲的毛」　亞尼克道歉回應
高鐵椅背調低被飆罵「沒文化」！白衣男懵了12字回應
館長又被突襲！搖頭尬笑　回車上暴怒全說了
快訊／士林轎車失控暴衝！連撞12汽機車　2人送醫
印度直升機墜毀！狂燒畫面曝　乘客全部罹難
搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知名生乳捲驚見「黑色捲捲毛」瞬間噁爆！她崩潰：不像頭髮

高鐵椅背調低被罵「沒文化」！白衣男懵了12字回應　2.6萬人聲援

館長又被突襲「是哪國人」秒尬笑！回車上暴怒全說了　

搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座：沒有特權

快訊／16縣市高溫警示　上看36度

「2檔股票」他只買1股　每年爽領衛生紙！內行推：超划算

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

今一周最熱！雙北花東上看36度　明起午後雷雨來襲

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

知名生乳捲驚見「黑色捲捲毛」瞬間噁爆！她崩潰：不像頭髮

高鐵椅背調低被罵「沒文化」！白衣男懵了12字回應　2.6萬人聲援

館長又被突襲「是哪國人」秒尬笑！回車上暴怒全說了　

搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座：沒有特權

快訊／16縣市高溫警示　上看36度

「2檔股票」他只買1股　每年爽領衛生紙！內行推：超划算

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

今一周最熱！雙北花東上看36度　明起午後雷雨來襲

伊朗空襲8死！以色列住宅大樓被轟爛　科學研究院疑爆炸

李灝宇選到2保送跑出盜壘成功　林振瑋4局丟3分吞敗

出手助以色列？英國增派「颱風戰機」赴中東　籲衝突降溫

Peugeot「電動鋼砲E-208 GTI」登場！性能車型闊別6年後正式回歸

賴清德盼開國是會議遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

9m88驚喜登台！Penthouse誠意撂台語開唱　限定版舞台曝光

勝投飛了！松井裕樹中繼無失分　響尾蛇9局一咬逆轉教士

文化部挺台劇！最高獲120萬　部長李遠喊話「將提高入圍獎勵金」

生乳捲驚見「捲捲的毛」噁爆　亞尼克致歉：將主動聯繫消費者

知名生乳捲驚見「黑色捲捲毛」瞬間噁爆！她崩潰：不像頭髮

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

國中弟搭車坐博愛座　被紅衣婦罵到哭

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

有夠囂張！好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇

醫師列3款耳機風險排行：這種風險最大

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

生肉用滾水汆燙「是錯的」！譚敦慈教正解

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

更多熱門

相關新聞

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

台鐵113年轉型國營公司，原肩負「新生」希望，首年卻繳出137.9億元史上新高虧損成績，行車事故與異常事件達1009件，創23年來首破千件紀錄。高鐵董事長鄭光遠放棄每月20萬薪資差距，明天(16日)轉任台鐵董座，高鐵模式能否成功救台鐵，專家分析，鄭光遠接掌台鐵將面臨四大挑戰。

跳「抗癌舞」爆紅！抗癌網紅突傳病逝

跳「抗癌舞」爆紅！抗癌網紅突傳病逝

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

律師笑館長「鄉巴佬版誇誇超人」

律師笑館長「鄉巴佬版誇誇超人」

YTR查理挺4月肚「狂走1.5萬步」　爬樓梯上29樓

YTR查理挺4月肚「狂走1.5萬步」　爬樓梯上29樓

關鍵字：

館長網紅中國旅遊高鐵評論

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面