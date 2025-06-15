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李在明上任不到兩週首出訪！出席加拿大G7峰會　盼會晤川普、石破茂

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明即將於16日起程飛往加拿大。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明當選後旋即於本月4日宣誓就職，然而在短短不到2周的時間，就得於明（16）日啟程出國飛往加拿大，應邀出席七大工業國組織（G7）峰會，是繼去年12月緊急戒嚴以後，南韓時隔半年再度啟動元首外交。目前南韓仍在安排李在明與美國總統川普、日本首相石破茂會晤。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛今（15）日在首爾龍山，針對李在明即將啟程首度出席G7峰會在簡報會議上進行說明，李在明將於16日至18日、在3天1夜的時間內出訪加拿大，是宣誓就職總統後的首次海外出訪行程。

魏聖洛表示，「（李在明）此次出訪行程，是元首外交停滯6個多月後，再度迎來修復重啟的出發點！屆時將克服戒嚴帶來的危機，並向國際社會傳遞『民主韓國回歸了』的信號，正式推動強調國家利益為中心的實用外交。」

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

由於南韓並非G7成員國，此次受到加拿大邀請出席，因此李在明將安排與G7各成員國的領導人進行雙邊會談。同時，李在明將於17日出席G7峰會，在能源供應鏈多元變化與人工智慧（AI）能源等議題上發言，向各國提出南韓如何在穩定能源供應鏈上取得合作，並說明南韓在全球AI生態系的建構上應當扮演何種角色。

而李在明此行是否安排與川普、石破茂舉行會談？南韓總統辦公室關係人士表示，目前仍在積極安排中，且相關談論已經進展至一定程度的階段，只不過目前仍充滿許多變數。

同時，今年迎來韓日兩國建交60周年、韓國光復（脫離日本殖民統治）80周年，加上16日即將在首爾進行慶祝韓日建交的活動、19日在東京進行慶祝日韓建交的活動。對此，南韓府方也表示，期盼能在G7安排李在明會晤石破茂，延續先前雙方對話時的熱絡態度。

▲▼日本首相石破茂、南韓總統李在明9日中午進行通話。（圖／達志影像／newscom）

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明9日中午進行通話。（圖／達志影像／newscom）

至於是否將在G7峰會安排進行美日韓三方會談？南韓府方則表示，南韓始終保持開放立場，而李在明也強調鞏固韓美同盟與韓日合作，是維持外交與安全保障上的重要基礎。

另外，現場有記者提到，若G7維持「制衡中國」的立場，則李在明將如何應對？對此，南韓府方則回應，將努力維持韓中、韓俄關係不往壞的方向發展，同時與美國和立場相似的國家，針對韓中關係的設定進行調整。

南韓府方也透露，隨著烏克蘭總統澤倫斯基有可能出席G7峰會，因此目前正針對李在明、澤倫斯基的會晤進行相關籌備工作。對於是否決定追加援助烏克蘭？南韓府方則回應，會持續履行先前承諾，不過目前沒有新的援助方案。

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