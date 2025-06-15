賴清德盼開國是會議遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

近日賴清德總統拋出邀請在野黨開國是會議，卻被爆出近日仍有與罷團主導者、聯電創辦人曹興誠討論大罷免，外界批賴是「人前手牽手，人後下毒手」。台北市長蔣萬安今（15日）回應，要召開國是會議，他認爲是正向的發展，但若賴清德真心要團結台灣，應做到兩件事，第一，應要求行政院長卓榮泰即刻將已經核定的地方一般補助款就還給地方政府；第二，即刻對大罷免懸崖勒馬。

蔣萬安今日出席市長獎頒獎典禮，媒體提問賴清德要召開國是會議，但同時又在12日聽取曹興誠對大罷免情勢分析的看法，是不是「人前手牽手，人後下毒手」？蔣萬安提到，對於朝野要召開國是會議，他認爲是正向的發展，也正面看待，但是他必須要提醒，「行動勝於空談，人民大於朝野」。

蔣萬安提到，如果賴清德真心要團結臺灣的社會，那應該即刻做兩件事情；第一，應該要求卓榮泰即刻將已經核定的地方一般補助款就還給地方政府，來照顧這些弱勢孩子、老人家應有的權益，同時也即刻停止行政院正在修改的對地方一般補助款的辦法，這是一個修惡的版本。

第二，應該即刻對於正在進行的罷免懸崖勒馬，全世界所有的民主國家，沒有一個像民進黨這樣發動無差別式全面的大罷免，為罷免而罷免只是傷害臺灣的民主。

另，對於前台中市長胡志強挺盧秀燕來當黨主席，說她是黨內的明日之星，蔣萬安說，「我想現階段我們面對罷免，大家就是繼續團結一致，守住國民黨的每一席立委，我想國民黨黨內都有這樣的共識，我們會全力以赴」。

