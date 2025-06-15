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大陸 大陸焦點 特派現場

首出席海峽論壇　馬英九：任何政治力量都無法阻止兩岸民間往來

記者陳冠宇／廈門報導

前總統馬英九第四次訪問大陸，他今（15）日出席第17屆海峽論壇的論壇大會並致詞。他在致詞時對海峽論壇在兩岸交流中的角色表達敬意，並強調「任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感」。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建、甘肅進行訪問，並在廈門期間參加海峽論壇。海峽論壇的論壇大會今日上午10時舉行，馬英九被安排於大陸全國政協主席王滬寧之後進行致詞。

馬英九表示，很榮幸能夠受邀參加第十七屆海峽論壇。海峽論壇身為兩岸民間的溝通平台，過去十六年來，在促進兩岸人民深入交流，穩定兩岸和平發展上，對兩岸關係有不可磨滅的貢獻，我個人要在此表達崇高的敬意與謝意。

▼第17屆海峽論壇開幕，馬英九致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼第17屆海峽論壇開幕，馬英九致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

「當前兩岸關係的發展，雖然還有不少艱難挑戰，但我始終相信，兩岸人民之間的情感與交流，是無法中斷的」，馬英九強調，任何政治力量，都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。

馬英九表示，他深信，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識，反對台獨」的共同基礎上，深化合作，共謀未來，兩岸才能創造出和平雙贏的局面，這也是我們未來要繼續努力的方向。

「特別是兩岸的青年交流，更是兩岸關係發展的關鍵」，馬英九說，我們的未來都在年輕人手上，兩岸的青年，就是兩岸未來的希望。他說，唯有透過民間不斷的交流，才能有效減少兩岸人民之間的誤會與敵意；希望台灣年輕人到大陸交流，也希望大陸民眾多來台灣看看。

▼馬英九在論壇開幕前，與大陸政協主席王滬寧會面。（圖／陳冠宇攝）

▲▼第17屆海峽論壇，馬英九與王滬寧會見。（圖／陳冠宇攝）

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