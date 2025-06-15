王滬寧讚馬英九有「民族情懷」：為排除兩岸交流干擾做出表率

▲馬英九與王滬寧會面。（圖／記者陳冠宇攝）



記者陳冠宇／廈門報導

前總統馬英九第四次訪問大陸，他今（15）日出席第17屆海峽論壇的論壇大會之前，與大陸全國政協主席王滬寧進行會見。王滬寧稱呼「馬英九先生」，並稱讚他素有民族情懷、認同兩岸都是中國人，並為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建參加海峽論壇，其後赴甘肅出席「兩岸共同弘揚中華文化」活動、「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」並走訪河西走廊。

於論壇大會開始之前，王滬寧早上9時許與馬英九舉行會見。王滬寧表示，「尊敬的馬英九先生，各位同胞，各位朋友，各位代表，大家上午好，很高興在第十七屆海峽論壇開幕之際，同各位新老朋友見面。首先我對大家的到來表示熱烈的歡迎和誠摯的問候。」

王滬寧指出，海峽論壇是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要平台。近年來，海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈親情和交流意願，是任何勢力都阻擋不了。

王滬寧讚許，馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨，島內（指台灣）愛國統一人士，持續為實現國家統一、民族復興努力，在當前複雜嚴峻的形勢下，馬英九先生又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映馬英九先生和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當。

他說，馬英九先生3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率，大家也克服困難，為兩岸交流合作貢獻積極力量，受到兩岸同胞的贊許和歡迎，也將為歷史所銘記。

這並非馬王二人首次見面。馬英九在去（2024）年4月間第二次訪問大陸期間，曾在北京人民大會堂舉行「馬習二會」，當時王滬寧等人參加會見；當晚，王滬寧於釣魚臺國賓館設宴宴請馬英九。