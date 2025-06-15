馬英九會王滬寧：習近平對兩岸和平的努力　令我印象深刻且感動

▲馬英九與王滬寧會面。（圖／記者陳冠宇攝）



記者陳冠宇／廈門報導

前總統馬英九第四次訪問大陸，他今（15）日出席第17屆海峽論壇的論壇大會之前，與大陸全國政協主席王滬寧進行會見。馬英九表示，中共中央總書記習近平對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓他印象深刻而且感動。

馬英九此行是應大陸方面邀請，於6月14日至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員至福建參加海峽論壇，其後赴甘肅出席「兩岸共同弘揚中華文化」活動、「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」並走訪河西走廊。

馬英九一行昨日中午抵達廈門，當日並無對媒體公開的行程。據了解，馬英九在福建期間，除了出席於廈門舉辦的海峽論壇之外，還將訪問寧德、福州等地。

於論壇大會開始之前，王滬寧早上9時許與馬英九舉行會見。參加會見的還有國民黨大陸事務部主任林祖嘉、馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬前總統辦公室主任王光慈，以及政治大學榮譽教授邱坤玄等。台灣方面還有新黨主席吳成典等人參加會見。

大陸方面，陪同王滬寧出席會見的有國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌、副主任趙世通、海協會會長張志軍、福建省委書記周祖翼等。

馬英九表示，「今天來到福建廈門參加第十七屆海峽論壇活動，我感到非常榮幸與高興，我也要特別謝謝王滬寧主席，去年2024年4月，我第二次訪問中國大陸的時候，在北京人民大會堂跟習近平總書記會面，習總書記對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓我印象深刻而且感動。也請王主席代我轉達對習總書記的問候。」

「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但是越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解」，馬英九強調，他始終保持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在於民心向背。

馬英九說，中國5000年歷史合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向和平的「和」跟合作的「合」的方向。今年5月以來，台灣各項民調顯示，多數台灣人民支持兩岸的和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依、情感共通，始終是台灣絕對的主流民意。

馬英九強調，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭聲明的方式表達一個中國的原則的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉。「我衷心的期盼，兩岸在九二共識、反對台獨的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切的力量避免戰禍，共同致力於振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。」

馬英九指出，兩岸關係的和平發展是兩岸人民共同的期望，也是兩岸的最大利益。經過多年以來的交流與互動，我們可以看到，即使兩岸存在一些差異，但兩岸人民之間的感情以及對交流的渴望始終沒有中斷，正是這些民間不懈的努力下，我們能夠持續尋求理解，建立互信，逐步推動正向的發展。

這並非馬王二人首次見面。馬英九在去（2024）年4月間第二次訪問大陸期間，曾在北京人民大會堂舉行「馬習二會」，當時王滬寧等人參加會見；當晚，王滬寧於釣魚臺國賓館設宴宴請馬英九。