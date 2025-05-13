0121震災重創校舍　台南藍軍盼3年內讓偏鄉孩子有書讀

▲台南市議會13日針對教育局報告展開質詢，國民黨團要求重視震災校舍重建與自由學區改制引發的家長憂慮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121大地震重創台南山區校園設施，楠西國中與東山國小校舍評估後確定需重建，市議會13日進行教育局工作報告，國民黨團關切災後校園重建進度，並要求市府於3年內完成校舍新建，確保偏鄉學童就學權益不受影響。

市議員尤榮智指出，楠西地震不僅造成民宅倒塌，楠西國中與東山國小也傳出嚴重損害。經結構技師評估，楠西國中全校校舍需拆除重建，總經費預估逾4億元，預計年底完成規劃設計、三年內完工。東山國小雖僅有一棟建物需重建，但仍需約2億多元，期望兩校工程順利發包，不讓偏鄉孩子失去上學機會。

除震災重建，國民黨團也強烈質疑市府推動的「自由學區制」改為法定學區政策轉彎太快，引發家長焦慮與民怨。市議員王家貞以東區博愛國小為例指出，該校因辦學有特色，吸引不少家長遷戶口進入就讀，如今失去自由學區選擇，恐衝擊特色學校生源，教育局應重新審視政策配套。

市議員林美燕也質疑，市府是否做好改制前置作業，並強調「每個孩子都是父母的寶」，政策改動應廣泛溝通，不能讓家長措手不及。

性平教育議題亦被點名。市議員蔡宗豪提及，近期有小學生勇敢揭發偷拍狼師，事件處理受到社會肯定。他呼籲市府強化性平教育，讓學生具備辨識與自保能力，避免性平淪為口號。

針對特教學生安置問題，市議員李中岑表示，普通班中若有行為攻擊性的學前發展遲緩幼兒，教育局應積極介入處理，並建議召開座談會，邀集家長、園方與民代溝通，避免誤解擴大。

人事福利方面，市議員蔡育輝批評，市府會計八年剩餘達258億元，卻仍未全面改善加班補休制度，臨時人員加薪也未落實。他質疑中央與地方政府在勞權保障上「說一套做一套」，應真正落實對基層人員的照顧。

市議員林燕祝則提出，針對幼兒園不當管教事件，應建立查閱違法影像的程序與機制，保障受害兒童家長的知情權與求償權，並訂定市府層級的查閱要點，避免影像「去識別化」成為掩蓋事實的藉口。