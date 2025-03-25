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嘉科實中校舍建造啟動　嘉義科學園區人才培育新里程碑

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 國立嘉科實中校舍動工新建典禮   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程動土典禮，25日於嘉義科學園區隆重舉行，典禮由國家科學及技術委員會副主委蘇振綱與嘉義縣長翁章梁共同主持，現場賓客雲集、場面盛大，開場由高中部學生精湛的舞蹈表演迎賓，展現學生多元學習成果與熱情。出席貴賓包括國教署戴淑芬副署長、立法委員、嘉義縣議員、產官學代表包括台積電等園區廠商等，大學校長及各科學園區實驗高中校長等近百人熱烈參與齊聚，共同見證嘉科實中邁向人才培育嶄新里程碑。

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 國家科學及技術委員會副主委蘇振綱(圖右3)，與嘉義縣長翁章梁(圖右4)共同主持 嘉科實中校舍動工典禮。（圖／記者翁伊森攝）

嘉科實中為配合嘉義科學園區整體發展規劃，肩負在地留才、為國育才的使命，由國科會斥資22.9億元推動校舍新建工程，校地總面積達8.5公頃，為鑽石級綠建築校園，新建工程包括國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程及操場等。第一期校舍工程預計於115年7月完工，全區預計於117年完工。

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣地方民代出席見證嘉科實中校舍動工典禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 國科會副主委蘇振綱。（圖／記者翁伊森攝）

蘇振綱致詞表示，嘉科實中的成立是國科會推動嘉義科學園區的重要成果。十年樹木、百年樹人，興建一所學校是為了百年的發展。國科會將持續支持嘉義科學園區及嘉科實中的發展，與在地學校共好，提升未來教育，讓產業持續前瞻進發展，成為大南方新矽谷廊帶重要的一環。他特別感謝林怡慧校長領導團隊用心籌備，致力培育學生成為科技與人文兼容並蓄的人才，也感謝嘉義縣政府、教育部的大力支持，使嘉科實中成為國家人才培育重要教育基地。

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣長翁章梁致詞。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，嘉科實中的成立對於嘉義科學學區及嘉義地區教育發展具有深遠意義，未來將成為嘉義地區最引以為傲的學習基地。全新校園融合人文美感與智慧科技，預期將成為全台最美高中之一。因為嘉義科學園區及嘉科實中的成立，帶動嘉義地區教育蓬勃發展，提升嘉義教育能量，與嘉義市形成雙核心發展。在嘉科實中優質教育環境下，相信未來可以吸引更多國內外高科技人才進駐嘉義，為嘉義地區發展注入源源不絕的動能。

嘉科實中自113年8 月創校以來，因優質辦學與師資課程深受學生家長肯定，高中部首屆招生即額滿並達100%報到率，吸引眾多5A以上優秀學生就讀。今年國中部招生84個名額吸引200多名學生及家長熱烈報名，展現學校的優質辦學成果。

校長林怡慧表示，感謝國科會及南科管理局的全力支持，也感謝嘉義縣政府、教育部及策略聯盟夥伴的協助，嘉科實中秉持「科學求真、服務行善、人文之美」的願景，致力打造一所真善美兼備、具正向影響力且與在地共好的全球化高中。自成立以來，與故宮南院、長庚醫院及中正、嘉義、長庚科大、南華等大學策略聯盟合作，開設「南院游於藝」、半導體科技、AI智慧應用、智慧醫療等特色課程，推動融合科學創新、人文素養與國際視野的全人教育。

▲▼ 嘉科實中校舍動工 。（圖／記者翁伊森攝）

未來校舍落成啟用，將成為幼兒園、國小、國中、高中、雙語部五部共融的學校，結合國科會、教育部與園區產業資源，學校積極推動國際交流與在地連結，拓展學生多元適性學習，培育具全球素養的新世代人才，引領嘉義教育發展，在台灣與世界綻放光芒。

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