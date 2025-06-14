明天高溫飆36度　下周午後雷雨連發

▲明天天氣炎熱，局部高溫上看36度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)是近一周水氣最少的一天，各地高溫炎熱，上看36度。下周一和下周二西南風帶來水氣，午後雷陣雨劇烈，下周三水氣偏多，各地午後也有雷陣雨。另外，下周後半周則要留意是否有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天台灣各地天氣逐漸回穩，轉為多雲到晴，不過隨著台灣海峽水氣逐步移入，加上陸地熱力作用影響，中部以北、宜花地區雲量偏多，南部山區也已開始發展午後雷陣雨。

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颱風動態方面，今年第一號颱風「蝴蝶」下午登陸中國廣東地區，預計將朝東北方向移動，由於結構被破壞，強度將逐步減弱，預計明白天就會減弱為熱帶性低氣壓，明天下半天進一步轉為低壓，水氣併入北方的梅雨鋒面系統。

由於台灣位於鋒面南邊，除了水氣會影響台灣之外，因環境以西南風為主，西南風也會持續帶來南邊水氣。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣趨勢，陳姵安指出，明天為水氣最少的一天，午後降雨範圍明顯縮小，僅山區可能有零星雷陣雨，天氣高溫炎熱。

不過下周一、下周二西南風帶來水氣有變動性。陳姵安表示，預期午後雷陣雨較劇烈，降雨範圍和雨勢增加，尤其中南部有陣雨或雷雨，北部不只午後雷陣雨，清晨至上午也有局部短暫陣雨。整體來看，下周二將是降雨機率最高的一天，中南部隨著西南風水氣上來，是否有較大雨勢仍要觀察。

下周三起開始吹東南風，持續至下周六。陳姵安說明，下周三水氣偏多，東南部會有局部降雨，各地午後仍有雷陣雨。下周四後水氣漸少，不過後期天氣除了高壓之外，另一個水氣是否增加仍要觀察，不排除東南風會帶來較強降雨。

溫度方面，明天在水氣減少情況下，高溫回升明顯，中南部近山區高溫上看35至36度，全台普遍約33至35度，局部地區甚至達36度以上。台東從周日到下周一有焚風發生的機率，花東縱谷與大台北地區受西南風沉降影響，也可能出現高溫。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一後中南部水氣略增，高溫稍降；下周二、下周三因降雨範圍擴大，高溫將進一步下降，下周四至下周六水氣逐步減少，溫度也會略微回升。

至於後續是否還有其他熱帶系統或颱風發展，陳姵安表示，從預報模式來看，下周後半周開始，太平洋面上就會有熱帶擾動訊號出現，但是否會發展仍要觀察，變動性仍大。