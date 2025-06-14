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蝴蝶颱風殘留水氣併鋒面南壓　下周2天雨勢再增強

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▲蝴蝶颱風殘留水氣將併入梅雨鋒面，水氣南輸，下周一、二雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(14日)白天雨勢趨緩，以午後熱對流為主，中部以北、東北部和東部有雷陣雨，明天天氣好轉。蝴蝶颱風預計明天減弱為熱帶低壓，殘留水氣將併入北方梅雨鋒面，南壓水氣輸入台灣，下周一、二降雨再擴大。

今天南部清晨仍有大雨發生，屏東山區甚至出現局部豪雨，時雨量達58毫米，南台灣24小時累積雨量突破200毫米。不過隨著水氣逐漸減少，上午起全台雨勢明顯趨緩，今天降雨以午後雷陣雨為主，特別是中部以北、東北部及東部地區，午後熱對流發展旺盛。

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中央氣象署預報員陳姵安說明，目前台灣海峽上仍有劇烈對流發展，澎湖附近要留意西南風挾帶水氣帶來劇烈降雨，台灣本島附近水氣正逐漸趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今天降雨預報。（圖／氣象署提供）

不過陳姵安指出，輕度颱風「蝴蝶」目前緩慢向北移動，強度維持在輕颱上限，預計今晚登陸中國華南地區後，轉向東北方向移動，雖然對台灣本島無直接影響，但其殘留水氣將併入北方梅雨鋒面。蝴蝶颱風預估明晚減弱為熱帶性低氣壓，下周二滯留在華中、華南交界，南壓後水氣將影響台灣。

下周三台灣環境轉偏南風或副熱帶高壓偏東南風，東南部降雨較多，中南部因風向轉變降雨緩和。至於下周四、下周五在副熱帶高壓影響下，天氣轉趨穩定，各地多雲到晴，水氣減少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布上，陳姵安說明，明天水氣更少，各地多雲到晴，午後雷陣雨範圍縮小；下周一和下周二西南風增強，殘留水氣影響下，降雨變大，中南部有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，其他地區午後仍有雷陣雨；下周二雨勢更大，除中南部較不穩定有雷雨外，北部清晨和上午也可能有陣雨，整體西半部都容易有陣雨外，也要留意有局部大雨。

下周三水氣仍多，東南部有局部陣雨，其他地區午後有雷陣雨；下周四、下周五水氣減少，天氣好轉，降雨機率降低。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，今起各地高溫逐步回升，未來一周高溫普遍在30度以上。周日、下周一水氣偏少，偏西南風，東南部可能出現焚風；周日中南部近山區、北部近山區也有高溫，下周一因中南部出現降雨而溫度略降。

下周二、三水氣多高溫也稍降，不過下周四、下周五降雨稀少，高溫再度回升。

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