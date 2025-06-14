沙拉油的「沙拉」是什麼？　87％人不知意思　廚師揭驚人真相



▲日本專業廚師Papuchan透露，沙拉油最早的意思是品質好，達到生食級，可以用來拌生菜沙拉吃，就被直接以「沙拉」命名。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

在日常烹飪中，不少民眾會使用橄欖油、葵花油、沙拉油或苦茶油等食用油，其中沙拉油更是家家戶戶最常見的食用油，但日本有調查出87%民眾不知道「沙拉」的真正意思。對此，日本專業廚師Papuchan特地說明，原來沙拉油一詞最早由食品公司「日清」創造，代表這款油品質好、達到生食等級，可以用來拌生菜沙拉。

根據《Yahoo！JAPAN》專欄報導，專業廚師Papuchan近日在Instagram上調查，詢問粉絲們是否知道沙拉油中的「沙拉」代表的意思，竟有多達87%的民眾不知道，只有13%的人知道沙拉油背後的真正含意。Papuchan發現大眾普遍不了解沙拉油，因此特地寫了一篇科普文。

Papuchan說明，沙拉油這個名稱最早由日本食品公司「日清」在1924年（大正13年）創造，首度推出「日清沙拉油」，標榜其精製程度極高，即使是未經加熱的「生沙拉」也可安心食用，因此得名「沙拉油」。換句話說，「沙拉油」這個名稱凸顯其可生食、安全性高的特性。

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除了名稱的由來和含意，Papuchan也提醒沙拉油的保存期限和方式，他建議開封的油品應該在1至2個月內使用完畢，因為油品與空氣接觸後會加速氧化，導致風味及氣味變質，嚴重可能對人體健康產生不良影響，故不宜久放；Papuchan也補充說，油怕熱與光，因此保存時避免放置高溫、陽光直射和濕氣重的地方。

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