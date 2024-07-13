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中國再爆油問題！水路「食用油化工油混運」　洗艙證易造假

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陸媒揭露食用油經水路運輸存在混運現象。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

陸媒新京報日前揭露中國食用油與煤製油混運一事引起中國社會譁然，今天財新報導揭露不僅是公路貨運，食用油經水路運輸也存在混運現象，且假的洗艙證明易取得，因此即使已實施專貨專運政策，仍難以遏止。

財新報導指出，長期以來，無論海運還是內河運輸，食用油都沒有專門的運輸船，和其他油品混裝現象十分普遍。

據一名食用油專用運輸船船長對一名接洽中的客戶表示，「以前混運沒人管，你裝好白油（化工合成油）運食用油，只要能提供洗艙證明就可以了，而洗艙也不用很嚴格，自己隨便搞一下，再開一個假的洗艙證明，糧油企業也不會細看」。

一名船舶洗艙公司負責人告訴財新，運完其他油再運食用油在行業裡很普遍，中間需要洗艙。「但你只要給個1、2000塊錢（人民幣，下同，約新台幣4500至9000元），我們就可以給你直接開具洗艙證明、油氣消除證明和換品種證明。」該負責人表示他們公司已從事洗艙業務20餘年，客戶遍及長江流域。

不過自從新京報2日揭露食用油混運一事之後，所有糧油企業都在整改嚴查，海事部門也開始嚴查，發貨企業和收貨企業的貨物證明都要提供，洗艙證明也不好取得。

據這名船長介紹，以前假的洗艙證明最多3000元就能弄到，現在要上萬元，所以現在很多食用油船都不想接其他貨的單子。

中國食用油水運包括海運與內河運輸，前者以進口食用油為主。後者則是中國境內糧油企業間調貨和經銷商提貨的主要方式之一，因為中國糧油企業的生產基地和儲運基地主要在江河邊。

據海關數據，2023年，中國進口各類食用植物油合計為1111.7萬噸，年增38.7%，最主要的油品是棕櫚油和菜油。內河方面，據長江海事局數據，2016年，長江沿線植物油運輸量達到600萬噸。

報導指出，中國自2019年發布「關於進一步加強長江水系省際植物油船運輸管理的通知」，要求自2021年起，從事長江水系省際植物油運輸的船舶應持有「化學品船植物油運輸」營運證，原本取得「普貨船植物油運輸」營運證的船舶需退出市場或進行改建後換證。政策推行後各大糧油企業也自建了一批自營專用食用油運輸船隊。

不過多名內河港航人士告訴財新，食用油運輸專貨專運後，很多第三方食用油水運企業仍存在混運現象，這主要是糧油企業監管不嚴所致，很多食用油運輸船只要提供洗艙證明就可以運貨。

上海市楊浦區政府公眾號「上海楊浦」曾發布一篇文章指出，在2022年7月發現轄區內的一艘液貨船裝載白油。該船舶的營運證核定的經營範圍僅限植物油運輸，實際裝載的工業白油屬礦物油範疇，二者屬性明顯不同，對違法行為進行立案查處，並要求就地卸載貨物。

據海事人員介紹，「相較於植物油，白油更易燃，且難以降解，一旦洩露至黃浦江也更難清除」。

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