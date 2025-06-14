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台灣手遊《逆統戰》涉違反國安法　香港保安局長：荼毒年輕人思想

▲▼香港新任警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣團隊研發的手機遊戲《逆統戰：烽火》日前被香港政府指控涉嫌違反《香港國安法》。香港保安局長鄧炳強進一步指出，這屬於「軟對抗」的一環，透過遊戲帶出「港獨」及「台獨」訊息，荼毒年輕人的思想，非常惡毒。

鄧炳強14日接受廣播節目採訪，他提到，《香港國安法》實施至今共拘捕326名相關人士，檢控188人，已有165人被定罪，包含已被判刑或正等候判刑。

鄧炳強指出，在目前的地緣政治環境下，仍有不少國安風險，包括外部勢力不斷透過抹黑制裁和其他間諜行為，試圖危害國家安全，也有一些代理人用軟對抗的方式不斷煽動，包括假新聞、假消息，或煽動市民對政府的不信任，所以必須居安思危，隨時防範不同事情發生。

台灣團隊研發的手機遊戲《逆統戰：烽火》先前被港府指控涉嫌違反《香港國安法》，鄧炳強進一步指出，這正是軟對抗的惡毒之處，透過遊戲帶出一些「港獨」、「台獨」的訊息，荼毒年輕人思想，做法非常惡毒。

鄧炳強說，政府有責任提醒民眾，講清楚讓民眾知道，這些遊戲本身可能已觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，也有機會違反《維護國家安全條例》下的「煽動意圖罪行」，所以民眾不要再下載，「若下載或付款贊助有關遊戲，都有機會違法。」

▼手機遊戲「逆統戰」。（圖／翻攝臉書）

▲▼手遊「逆統戰」被禁！香港政府：違反國安法。（圖／翻攝臉書）

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