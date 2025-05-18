美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

▲香港中環。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國三名參議員提出法案，要求制裁多名香港法官。港府表示強烈譴責，怒批此舉「公然恫嚇」依法履職的特區人員，是對國安事務的粗暴干涉，並強調香港無懼任何威脅，要求美方立即停止干預中國內政。

美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）、匡希恆（John Curtis）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出《香港司法制裁法案》（Hong Kong Judicial Sanctions Act）。

該法案點名要求制裁45名北京與香港官員及司法機構成員，包括終審法院首席法官、高等法院法官，以及刑事檢控專員、副專員等。

法案稱名單上人士以《香港國安法》為「武器」打壓支持民主的社會活躍分子、公民社會領袖、記者與普通市民，要求凍結將相關官員與司法人員的資產，並禁止美國個人或企業與他們進行任何形式的交易。

對此，港府17日表示，強烈譴責美國參議員提出所謂「法案」，企圖將香港法官及檢控官列入「制裁」名單的卑劣行徑。「這種政治操弄公然恫嚇依法履職的特區人員，是對國家安全事務的粗暴干涉。」

港府發言人稱，《香港國安法》實施近五年來，特區執法司法部門始終嚴格依法辦事，所有行動基於證據與法律，無關政治立場。律政司獨立檢控，司法機關公正審判，香港法治成就有目共睹。

發言人批評，「美方政客對事實視而不見，妄圖用政治手段破壞香港司法獨立，其行徑嚴重違反國際法，我們嗤之以鼻！」

「香港無懼任何威脅，必將堅定不移維護國家安全，確保『一國兩制』行穩致遠」，發言人強調，正告美方立即停止干預中國內政，任何破壞香港法治的陰謀絕不會得逞。

大陸外交部駐港公署發言人則要求美國立即放棄打「法案牌」，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，「否則必將付出沉重代價」。