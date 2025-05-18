　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

▲香港中環。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國三名參議員提出法案，要求制裁多名香港法官。港府表示強烈譴責，怒批此舉「公然恫嚇」依法履職的特區人員，是對國安事務的粗暴干涉，並強調香港無懼任何威脅，要求美方立即停止干預中國內政。

美國共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）、匡希恆（John Curtis）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出《香港司法制裁法案》（Hong Kong Judicial Sanctions Act）。

該法案點名要求制裁45名北京與香港官員及司法機構成員，包括終審法院首席法官、高等法院法官，以及刑事檢控專員、副專員等。

法案稱名單上人士以《香港國安法》為「武器」打壓支持民主的社會活躍分子、公民社會領袖、記者與普通市民，要求凍結將相關官員與司法人員的資產，並禁止美國個人或企業與他們進行任何形式的交易。

對此，港府17日表示，強烈譴責美國參議員提出所謂「法案」，企圖將香港法官及檢控官列入「制裁」名單的卑劣行徑。「這種政治操弄公然恫嚇依法履職的特區人員，是對國家安全事務的粗暴干涉。」

港府發言人稱，《香港國安法》實施近五年來，特區執法司法部門始終嚴格依法辦事，所有行動基於證據與法律，無關政治立場。律政司獨立檢控，司法機關公正審判，香港法治成就有目共睹。

發言人批評，「美方政客對事實視而不見，妄圖用政治手段破壞香港司法獨立，其行徑嚴重違反國際法，我們嗤之以鼻！」

「香港無懼任何威脅，必將堅定不移維護國家安全，確保『一國兩制』行穩致遠」，發言人強調，正告美方立即停止干預中國內政，任何破壞香港法治的陰謀絕不會得逞。

大陸外交部駐港公署發言人則要求美國立即放棄打「法案牌」，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，「否則必將付出沉重代價」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲婚禮當天！　遭爆馬筱梅「小王房仲」發文了
快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看
29歲女老師遭殺害！校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大
快訊／16縣市大雨特報！
快訊／29歲女老師遭勒斃！　喑啞男抓到了
「妳騎上我的腿」妻摩鐵吃奶！　對象竟是閨蜜
才入圍金曲2大獎！　美秀集團吉他手「突拋8字宣告退團」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會擬查處唱和中共藝人　共青團發文稱「別怕」

美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

女子胸部CT驚現「鬼臉」　醫生揭原因：真兇竟是鴿子

我友邦現身中拉論壇　港媒：不少潛在「轉變」正醞釀中

26歲正妹女醫師公開副業　自豪「下班撿回收」：賺得比醫院多

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面　祝福新人早生貴子　

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」　兩人今晚決賽對決！

雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導消費者！

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

陸委會擬查處唱和中共藝人　共青團發文稱「別怕」

美議員提案制裁香港法官　港府怒回：無懼任何威脅

女子胸部CT驚現「鬼臉」　醫生揭原因：真兇竟是鴿子

我友邦現身中拉論壇　港媒：不少潛在「轉變」正醞釀中

26歲正妹女醫師公開副業　自豪「下班撿回收」：賺得比醫院多

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面　祝福新人早生貴子　

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」　兩人今晚決賽對決！

雷軍「摔西瓜」秀小米汽車防彈塗層　網怒罵：嚴重誤導消費者！

中美關稅戰暫時停火　陸專家澆冷水：川普「撐過6月」恐又翻臉

吞威而鋼激戰小三　富商馬上風猝死！正宮求償加碼二審贏了

小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

快訊／國中會考5科解答出爐　各科答案一次看

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

大陸熱門新聞

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面

26歲女醫「下班撿回收」賺得比醫院多

張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心

女子胸部CT驚現鬼臉：真兇是鴿子

雷軍「摔西瓜」　秀小米汽車防彈塗層

解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校 向社會招收高中畢業生

汕頭上億違建「英之園」確定強拆！

請生理假被逼脫褲　校方：有人說謊月請5次

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

水族館「美人魚」溺水！疑水中低血糖暈眩

中美關稅戰停火　陸專家：川普恐又翻臉

我友邦現身中拉論壇　港媒：不少潛在「轉變」正醞釀中

更多熱門

相關新聞

港引進「領導人座駕」紅旗電動Taxi 財政司長將親出席記者會

港引進「領導人座駕」紅旗電動Taxi 財政司長將親出席記者會

香港特區政府資助的士（Taxi，計程車，下同）業購買3000輛電動的士，配合《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》。《香港01》獲悉，國家領導人官方用車品牌「紅旗」，計劃打入香港市場，以國產豪華汽車的姿態推出「紅旗換電的士」。

港媒：北京要求港府積極緝拿國安逃犯

港媒：北京要求港府積極緝拿國安逃犯

批美「霸凌野蠻」　李家超：香港將分散風險

批美「霸凌野蠻」　李家超：香港將分散風險

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

幫伊朗組織取得軍用技術！美5億懸賞4陸人

幫伊朗組織取得軍用技術！美5億懸賞4陸人

關鍵字：

港府香港國安法美國制裁

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

今雨更多！　「下最大」時間曝

汪小菲婚禮現場曝光

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面