手遊「逆統戰」違反國安法！香港警告民眾刪除：涉煽動顛覆國家

▲「逆統戰」的手機遊戲已於今年4月上線。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港國安處10日表示，手機遊戲「逆統戰：烽火」宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，下載或持有該款遊戲涉犯《維護國家安全條例》，分享或推薦更可能違反《香港國安法》的「煽動分裂國家罪」及「煽動顛覆國家政權罪」。

香港警務處國家安全處（國安處）透過新聞稿「提醒」民眾，切勿下載一款名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式，或者資助該應用程式開發商從事危害國家安全的行為和活動。

國安處指出，「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

國安處說，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《香港國安法》第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」。

▼香港國安法。（圖／路透社）



國安處提到，下載該應用程式的人，也可能被視為管有具煽動意圖的刊物。根據《維護國家安全條例》第二十四條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。

國安處還說，任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢（俗稱「課金」），意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，也屬犯罪。

經香港保安局局長批准，國安處已根據《香港國安法第四十三條實施細則》附表4就有關「逆統戰：烽火」的電子訊息作出禁制行動。

國安處強調，市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。

「逆統戰：烽火」由「ESC台灣境外戰略溝通工作小組」製作，2020年首先推出桌上型益智遊戲「逆統戰：致地與海的革命者」，並計劃推出手機網路遊戲，在募資平台上籌措研發資金。

「逆統戰：烽火」手遊已於今年4月上架，根據官網上的介紹，玩家在遊戲中可選擇效忠台灣、香港、蒙古等反抗陣營，也可以選擇效忠「紅軍」。