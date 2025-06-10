　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

手遊「逆統戰」違反國安法！香港警告民眾刪除：涉煽動顛覆國家

▲▼手遊「逆統戰」被禁！香港政府：違反國安法。（圖／翻攝臉書）

▲「逆統戰」的手機遊戲已於今年4月上線。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港國安處10日表示，手機遊戲「逆統戰：烽火」宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，下載或持有該款遊戲涉犯《維護國家安全條例》，分享或推薦更可能違反《香港國安法》的「煽動分裂國家罪」及「煽動顛覆國家政權罪」。

香港警務處國家安全處（國安處）透過新聞稿「提醒」民眾，切勿下載一款名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式，或者資助該應用程式開發商從事危害國家安全的行為和活動。

國安處指出，「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。

國安處說，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《香港國安法》第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」。

▼香港國安法。（圖／路透社）

▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

國安處提到，下載該應用程式的人，也可能被視為管有具煽動意圖的刊物。根據《維護國家安全條例》第二十四條，任何人無合理辯解而管有具煽動意圖的刊物，即屬犯罪。

國安處還說，任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢（俗稱「課金」），意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，也屬犯罪。

經香港保安局局長批准，國安處已根據《香港國安法第四十三條實施細則》附表4就有關「逆統戰：烽火」的電子訊息作出禁制行動。

國安處強調，市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。

「逆統戰：烽火」由「ESC台灣境外戰略溝通工作小組」製作，2020年首先推出桌上型益智遊戲「逆統戰：致地與海的革命者」，並計劃推出手機網路遊戲，在募資平台上籌措研發資金。

「逆統戰：烽火」手遊已於今年4月上架，根據官網上的介紹，玩家在遊戲中可選擇效忠台灣、香港、蒙古等反抗陣營，也可以選擇效忠「紅軍」。

▲▼香港國安法,港版國安法,唐英傑案件開庭。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才跟女兒說「要去逛街」！板橋女遭撞死　肇事運將喊：煞車失靈
全聯熱便當「10元」！　限量開搶
綠色共諜賣掉賴清德！4人續押庭開審
快訊／苗栗男「被沖進涵管裡」遺體流出
快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲
獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高欸
傾斜了！萬海貨輪「還在燒」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

手遊「逆統戰」違反國安法！香港警告民眾刪除：涉煽動顛覆國家

奇瑞董座再開砲：企業競爭應比產品　不是比製造噪音和內卷

長三角首個「華龍一號」項目　浙江三澳核電1號機組完成熱試

解決晶片設計人才不足問題　陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

中美經貿談判　學者：管控風險優先「講合作已不實際」

福建銷毀2萬「非法出版物」　包含大批「台灣繁體書」

陸五月CPI再跌0.1％仍陷通縮　PPI降幅同四月...環比下降0.4％

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

手遊「逆統戰」違反國安法！香港警告民眾刪除：涉煽動顛覆國家

奇瑞董座再開砲：企業競爭應比產品　不是比製造噪音和內卷

長三角首個「華龍一號」項目　浙江三澳核電1號機組完成熱試

解決晶片設計人才不足問題　陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

中美經貿談判　學者：管控風險優先「講合作已不實際」

福建銷毀2萬「非法出版物」　包含大批「台灣繁體書」

陸五月CPI再跌0.1％仍陷通縮　PPI降幅同四月...環比下降0.4％

台東警察節慶祝大會登場　表揚績優警力展現治安決心

文資拉警報！明星「小白」去年才走　彰化2壯年海牛一周內病逝

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

【白鯨惡作劇】一張嘴就把小女孩嚇哭惹QQ

大陸熱門新聞

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

麵包店快倒閉…因癌友1則評論救活！

2025首颱「蝴蝶」將形成 陸氣象專家示警：週末或登陸華南

福建銷毀2萬「非法出版物」　含台灣繁體書

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」

天降烏龜！砸死路過小孩

Labubu仿冒工廠都哀號產能不足

任正非：華為晶片落後美國一代

30年了！北京英語高考又是「李華」　

超扯體檢不關門！目睹「插著儀器的屁屁」

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

更多熱門

相關新聞

即／海巡署驚爆高官是共諜　勤指中心主任遭羈押

即／海巡署驚爆高官是共諜　勤指中心主任遭羈押

海巡署驚傳共諜！金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，平日業務是掌握分署勤務編排情形及案件管制進度，卻被發現疑似將敏感資訊洩密給中共。金門地檢署14日發動搜索將莊帶回，後經法院裁定羈押，金馬澎分署同日將莊調離現職，並核定兩大過免職。

吸收現役軍官賣機密給中國　前飛官遭判2年6月

吸收現役軍官賣機密給中國　前飛官遭判2年6月

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

個資早已洩漏給對岸？梁文傑：可能性很大

個資早已洩漏給對岸？梁文傑：可能性很大

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

「降共上校」辦不了！綠委提案加嚴國安法

關鍵字：

逆統戰國安法

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面