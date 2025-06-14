北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

▲台北市長蔣萬安出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆日前示警，台北市5名遭罷免的藍委中，最危險的是李彥秀，因為民進黨在內湖南港經營很長一段時間，基層實力相當強。對此，台北市長蔣萬安今（14日）出席李彥秀舉辦的內湖說明會，直接坦言「李彥秀真的很危險」。因此他在致詞時細數一定要支持李彥秀的5個原因，「李彥秀絕對是值得港湖地區全力相挺的好委員」。

蔣萬安致詞時細數5項要支持李彥秀的原因，第一，來到內湖就想到內科，現在內科的企業營收已經超過5兆，是全台灣產值最高的地方，這也是許多先進打下的基礎，在這樣的基礎，努力招商引資，去年讓緯創進駐，有3500個工作機會，讓內湖地區科技聚落再次向上提升，而內湖地區招商引資的成果帶動，沒有中央的李彥秀協助台北市政府，如今不會有今天的成果，他由衷感謝李彥秀。

第二，來到內湖就想到交通，想到很塞車，但我上任後在2022年年底他就來內科跟交通局、警察局針對整個交流塞車的情形當下成立專業小組擬定計劃，兩年多來已經有改善，堤頂大道引導已經快要完工，改善北上車流，智慧號誌路行改善，種種這些讓內科的塞車狀況大幅減少13-20分鐘，這些工作，李彥秀辦了無數場會勘，連交通局同仁都跟他說李彥秀真的很專業，真的瞭解內湖地區。

第三，內湖老舊公寓非常多，他上任後推出都更8箭，李彥秀協助修改都更相關法案，讓內湖地區平均一年的都市更新發包案件是過去的2倍。第四，再來感謝李彥秀的就是她對小朋友的照顧，日前推出的「生生喝鮮奶」，這也是李彥秀每次碰到他不斷給他的建議，謝謝李彥秀不斷提建議、協助，讓在學生都可以換到牛奶。第五，針對長輩的照顧李彥秀也是不斷地提建議，提醒上任之後恢復重陽敬老金，這也是李彥秀不斷提醒的。

蔣萬安提到，現在民進黨發動的大罷免真的沒有道理、沒有正當性，這對李彥秀來說是不公平、不合理，他看了非常心疼，呼籲大家一定要用選票告訴民進黨政府，「你這樣做是不對的、是惡劣的，我們要唾棄他們」。

蔣萬安也提到，剛剛媒體問到，李彥秀是不是真的很危險？「李彥秀確實很危險，真的很危險」，看到民調，李彥秀的支持度雖然比不支持度高，但是一定會去投票的比不會去投票的高，這就很危險，所以大家一定要去投票，若繼續讓民進黨這樣，他們只會更加濫權，讓國家更加動盪，一定要讓正義的聲音出來，李彥秀絕對是值得港湖地區全力相挺的好委員。



