大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

▲國民黨秘書長黃健庭出席國民黨立委李彥秀的內湖問政說明會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

面對大罷免，國民黨立委李彥秀今（14日）在內湖舉辦問政說明會，國民黨秘書長黃健庭、台北市長蔣萬安、港湖議員李明賢、游淑慧等人都出席力挺。黃健庭致詞時表示，李彥秀優秀到她太太為了投給李，直接把戶口從台東遷到台北，呼籲大家一定要出來投票，一起反惡罷、挺優秀。

黃健庭致詞前先帶領民眾喊出，「我喊反罷免，大家喊挺彥秀」、「李彥秀有多優秀」台下喊「最優秀！」。黃說，印象中的李彥秀就是做什麼像什麼，但是民進黨現在就是在搞大罷免，搞得大家雞犬不寧，浪費很多的納稅錢，搞到社會不安，害大家今天還勞師動眾過來。

黃健庭說，這段時間李彥秀承受很多壓力，民進黨鋪天蓋地造謠、抹黑，大家都認識李彥秀很久，她在港湖服務很久，大家知道她的品格、能力，這麼專業的民意代表，怎麼可能大家辛苦投票給她，讓她為國家服務，現在就要被罷免？有什麼理由要被罷免？完全沒有道理。

黃健庭也透露，「李彥秀優秀到，我太太為了投給她，順便投給蔣萬安，她把戶口從台東遷到台北來，讓我一個人在台東」，她現在是正港的港湖居民。現在國家面對這麼大的試煉，大家一定要團結起來，若不守住藍營立法委員，不敢想像民進黨再是多數，國家會走到什麼地步。

黃健庭提到，現在最關鍵的就是要出來投票，這點最重要，很多人都沒有投過罷免票，很多人都不知道怎麼投票，一定要告訴大家，在中選會把日期告訴大家後，大家一定要站出來投下不同意罷免，李彥秀對在地的居民是有信心，但是擔心大家不知道要出來投票，支持李彥秀，就是要出來投票，一起反惡罷、挺優秀。



