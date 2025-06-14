「朱侯康」同台挺洪孟楷！　侯友宜感慨：罷免認真立委新北何去何從？

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康，一起出席「反惡罷」活動，力挺洪孟楷。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

為迎戰大罷免，國民黨立委洪孟楷今（14日）在淡水區黨部舉辦綜合座談會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康同台聲援，這場也是侯友宜首次參與的新北藍委反罷免活動。侯提到，洪孟楷去年拿下15萬多票，以全國最高票當選，拚得要死，為什麼罷免洪？若把認真立委罷免掉，台灣跟新北何去何從？拜託大家出來投不同意罷免。

在活動會上，洪孟楷以「心目中的總統、副總統」、「『侯康』在淡水」來介紹趙少康出場。趙少康致詞則回，洪孟楷說總統、副總統候選人「我就有點慚愧」，當時努力不夠沒當選，如果當選大家就不用受苦，今天還跑來這邊參加集會。

趙少康說，發動罷免洪孟楷的人就是對各位最大污辱，那些人都沒投給洪，現在有什麼資格罷免洪？不合理、沒有天理。剛剛外面有罷團問他反不反共，「我說我當然反共」，當然不贊成中國共產主義，但不曉得為什麼民進黨沒有信心，「我們怎麼會怕大陸？大陸會統戰我們，他會統戰，你不會統戰他喔？奇怪耶」，這個統戰，那個也統戰。

趙少康也說，國民黨跟民眾黨在立法院加起來超過民進黨，民進黨這時候就是要妥協、跟在野黨好好談政策，商討彼此能否各讓一步，結果賴清德談也不談，大法官、NCC委員都自己人，你有把在野放在眼裡嗎？哪個民主國家跟中華民國一樣，真的只有賴清德。

侯友宜則提到，洪孟楷選區是淡水、八里、三芝、五股、泰山、林口跟石門，他謝謝洪的幫忙，讓這些地方發展得很好。他可以保證洪孟楷內衣是濕漉漉的，因為他們兩人一早就去看淡北道路跟淡江大橋。

侯友宜指出，他一個月至少到淡水3次以上，一步一腳踩穩 ，才有今天的發展，洪孟楷接棒立委後，完全不一樣，在中央溝通協調上據理力爭有所本，例如淡北道路「睡20幾年」到今年才動工；淡江大橋也是洪去跟中央協調，他相信淡水發展越來越好，都要感謝洪孟楷。

侯友宜表示，洪孟楷去年15萬多票，以全國最高票當選，拚得要死，為什麼罷免洪？新北每個立委認真幫他拚《財劃法》、拚爭取預算、拚好的建設、爭取福利，被罷免真的沒有道理，若把認真立委罷免掉，台灣跟新北何去何從？拜託大家出來投不同意罷免。

朱立倫致詞時提到，洪孟楷支持地方建設，腳踏實地，很多政策、福利都在努力爭取，「這些立委有做錯事嗎？」要被罷免的原因，竟是因為不是民進黨的立委，讓人無法接受，他呼籲支持者投票當日要出來投下不同意罷免，一起守護國民黨立委。