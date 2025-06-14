批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府邀請在野黨領袖18日進行國安簡報，但簡報的形式、內容、討論方案至今仍不清楚。國民黨立委許宇甄今（14日）指出，金庸小說中的華山掌門岳不群滿口仁義，卻工於心計、陰狠毒辣，賴清德今日所行，與之如出一轍。批賴清德，若一手高舉和解旗幟、一手暗藏政治利刃，所呈現的，不是政治智慧，而是人格虛偽。

許宇甄表示，賴清德日前公開宣示將「促成朝野對話」、「加強政黨合作」，並邀請國民黨與民眾黨於本月18日共商國是。這場會談原本是凝聚國家共識、推動民主治理的重要契機，國民黨也表達願意出席。然而，至今總統府未能清楚說明簡報的形式、內容、討論方案，總統是否會全程參與、是否能進行雙向溝通，通通語焉不詳。簡報通知時間倉促，令人難以感受到府方籌辦此會的誠意與準備。

許宇甄質疑，所謂「國安簡報」，究竟要談些什麼？是否僅聚焦於軍購與兩岸關係？台灣當前面臨美國高關稅壓力、能源政策錯誤、少子化、低薪、產業缺工、貧富差距擴大等一連串重大國政挑戰，這些攸關民生與國力的議題，是否也要納入討論？若此會議僅以「區域風險」為名，實則行「對在野黨訓話」之實，那麼此對話根本缺乏誠意，也失去對等與民主的本質。

許宇甄進一步指出，國家領袖理應肩負整合社會共識、重建憲政秩序的責任，但賴清德總統卻反其道而行，不僅未釋出真正對話誠意，反而選擇動用罷免作為政治利器，削弱國會監督力量，打擊在野基層戰力，徹底背離「民主協商」的初衷。民進黨一旦在選舉中失利，便以罷免反攻倒算，企圖重建一黨獨大的政治格局。如此總統高度介入罷免行動的作為，難道就是賴清德所理解的「民主願景」？

許宇甄批評，更令人難以接受的是，賴清德一方面邀請在野黨共商國是，另一方面卻在私下會晤推動罷免在野立委的民間團體，並對其行動表示鼓勵與肯定。這種「表面言和、背後下刀」的兩面手法，令人不禁聯想到金庸筆下最令人不寒而慄的華山派掌門岳不群。岳不群滿口仁義，卻工於心計、陰狠毒辣；賴清德今日所行，與之如出一轍，披著正義外衣，實則操弄權謀，已無赤誠可言。

許宇甄認為，罷免制度原是選舉制度的輔助工具，如今卻淪為執政者進行政黨鬥爭的利劍。當總統刻意放任乃至鼓勵這股風潮，實際上已嚴重干預民主運作，動用國家資源參與政黨攻防，其惡果不止於個案罷免，更將動搖台灣民主制度的根基。真正的民主，不該只是執政者的話語壟斷，更應保障異議聲音與制度制衡。若總統一手高舉和解旗幟、一手暗藏政治利刃，所呈現的，不是政治智慧，而是人格虛偽。

許宇甄引述孟子的話，「大人者，不失其赤子之心。」國家領袖應以赤誠為本、以信義為先。當一個領導者選擇以雙面手段來鞏固政權，他不只是出賣了誠信，更踐踏制度尊嚴與道德根基。

許宇甄呼籲，政治不應淪為權謀角力場，而應是道德的試煉場。國家的未來，不能建立在謊言與背叛之上。若賴清德總統真心期盼政黨合作、團結台灣，應儘速召開國是會議，廣納各方意見，建立制度化、實質化的政治對話機制；同時停止一切報復式罷免行動，讓民主重回正軌。

