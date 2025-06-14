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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

▲▼ 罷免洪孟楷團體 。（圖／記者崔至雲攝）

▲罷免洪孟楷團體14日在淡水舉牌反對洪孟楷。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免即將迎來三階投票，國民黨立委洪孟楷今（14日）在淡水舉辦說明會，邀請國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、媒體人趙少康等藍營人士到場出席。但在活動前，就有罷團在會場周遭舉牌抗議，呼籲大家罷免洪孟楷，更酸「洪孟楷好有錢喔！可以租場地辦活動」，罷團遇到趙少康時，更直接嗆「你反共嗎？」趙也直接回「我反啊！」

罷免洪孟楷團體在淡海市民活動中心演藝廳門外，針對洪孟楷舉辦的「反惡罷、挺孟楷」座談會發起嚴正抗議。罷團嗆，洪孟楷最近頻繁舉辦這類活動，試圖掩蓋其背後的種種問題，但他們不會讓他繼續逃避責任。罷團遇到進出活動的人也直接嗆「我們是中華民國人！不是中華人民共和國人！」、「支持罷免洪孟楷！」遇到趙少康到場時更直接嗆「你反共嗎？」。

洪孟楷表示，現在藍營已經沒有任何的迴避空間，這是執政黨發起的全台無差別的惡意攻擊，他們正面迎戰、正面對決，現在階段，他們不口出惡言，希望把支持者催出來，一起投下不同意罷免，藍營一定會繼續做好監督的角色，照顧好所有支持者，也要讓執政黨聽到民意的聲音。

▲▼ 洪孟楷舉辦淡水場說明會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、媒體人趙少康出席，罷團在門口抗議 。（圖／記者崔至雲攝）

另對於罷免國民黨立委徐巧芯案領銜人曹興誠近日向趙少康下辯論戰帖，還說不敢面對，就送寫有「孬種」的帽子。趙少康嗆，對於民進黨要罷免國民黨的民眾來說，看民調已經知道，他們已經到了極限了，已經沒有成長的空間了，反而是反對罷免的群眾，大家現在越來越團結。

趙少康指出，曹興誠現在適得其反，聰明反被聰明誤，曹興誠要辯論應該是找徐巧芯辯論，幹嘛今天找這個人辯、明天找這個人辯論？你在幹嘛？沒事幹還是幹嘛？淡水這些人去年才選了洪孟楷，今天要又要來參加這些活動，民進黨真的很無聊！很夭壽。

▲▼ 洪孟楷舉辦淡水場說明會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、媒體人趙少康出席，罷團在門口抗議 。（圖／記者崔至雲攝）

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